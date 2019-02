Rugby, Top12 2019: scontri diretti al Rovigo e al Valorugby. Vince Calvisano, un terzetto al comando

Il Top12 di rugby è arrivato alla tredicesima giornata, la seconda del girone di ritorno: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, tra i quali spiccavano gli scontri al vertice tra Fiamme Oro e Valorugby Emilia, con gli ospiti che hanno violato il campo dei cremisi vincendo per 33-35, e tra Rovigo e Petrarca, con i padroni di casa che hanno sconfitto i Campioni d’Italia per 17-10.

Ne approfitta il Calvisano, che passa 11-24 con bonus sul campo de I Medicei, ed aggancia in vetta proprio Rovigo e Valorugby, spedendo Petrarca a -3 e Fiamme Oro a -7. Negli altri incontri Viadana batte Lazio 27-16 e così il Verona, vittorioso sul San Donà per 15-11, lascia l’ultima posizione proprio a discapito della Lazio, scavalcata anche dal Valsugana, vincente sul Mogliano per 26-13.

Di seguito risultati e classifica del Top12 di rugby:

Nona giornata – Risultati

FEMI-CZ Rovigo v Argos Petrarca Rugby 17-10 (4-1)

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 33-35 (2-5)

Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano 11-24 (0-5)

Rugby Viadana 1970 v S.S. Lazio Rugby 1927 27-16 (4-0)

Valsugana Rugby Padova v Mogliano Rugby 1969 26-13 (4-0)

Verona Rugby v Lafert San Donà 15-11 (4-1)

Classifica

FEMI-CZ Rovigo 48

Kawasaki Robot Calvisano 48

Valorugby Emilia 48

Argos Petrarca Rugby 45

Fiamme Oro Rugby 41

Toscana Aeroporti I Medicei 30

Mogliano Rugby 1969 26

Rugby Viadana 1970 25

Lafert San Donà 25

Valsugana Rugby Padova 18

Verona Rugby 17

S.S. Lazio Rugby 1927 15

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luigi Mariani Live Photo Sport