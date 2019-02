Rugby, Top12 2019: nel big match vittoria del Rovigo, che aggancia Calvisano. Corsa alle semifinali già chiusa?

La sfida di cartello della 15ma giornata del Top 12 di rugby, tra Rovigo e Valrugby Emilia va ai padroni di casa, che si impongono per 30-21 trovando il bonus offensivo e non concedendo punti agli avversari. Negli altri match in programma si registrano le vittorie esterne di Petrarca Padova per 8-36 in casa del Verona e de I Medicei, per 13-23 contro il Valsugana Padova, infine il San Donà batte, al termine di un match combattuto, la Lazio per 21-19.

Di seguito risultati e classifica del Top 12 di rugby:

Risultati 15ma giornata

Fiamme Oro Rugby v Kawasaki Robot Calvisano 13-31 (0-5) ieri

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 24-22 (4-1) ieri

Lafert San Donà v S.S. Lazio Rugby 1927 21-19 (4-1)

Verona Rugby v Argos Petrarca Padova 8-36 (0-5)

FEMI-CZ Rovigo v Valorugby Emilia 30-21 (5-0)

Valusugana Rugby Padova v Toscana Aeroporti I Medicei 13-23 (0-4)

Classifica dopo 15 giornate

Kawasaki Robot Calvisano 58

Femi-CZ Rovigo 58

Argos Petrarca Padova 54

ValoRugby Emilia 53

Fiamme Oro Roma 42

Toscana Aeroporti I Medicei 39

Rugby Viadana 1970 29

Lafert San Donà 29

Mogliano Rugby 1969 27

Verona Rugby 22

Valsugana Rugby Padova 18

Lazio Rugby 1927 (-4) 12

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni