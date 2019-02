Rugby, Sei Nazioni femminile 2019: l’Italia si gioca il podio contro l’Irlanda. Scontro diretto decisivo per il terzo posto

Un pareggio che lascia sicuramente l’amaro in bocca. La Nazionale italiana di rugby femminile ha raggiunto nell’ultimo periodo livelli davvero impensabili: imbattuta nelle ultime quattro partite del Sei Nazioni (tra quello del 2018 e quello del 2019), la squadra guidata da Andrea Di Giandomenico partiva nettamente favorita con il Galles due settimane fa, a caccia di una vittoria in quel di Lecce che sarebbe valsa il primo posto in classifica. Purtroppo non è stato così, qualche imprecisione ha fermato il risultato sul 3-3 conclusivo.

Ora però non c’è tempo per guardare indietro: si torna a giocare, sempre in casa, questa volta allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, per quanto riguarda la terza giornata. Le azzurre ospitano domani alle 19.45 l’Irlanda, in un incontro davvero fondamentale. Vincere significherebbe infatti fare un passo quasi decisivo verso il podio finale nel Torneo, un risultato eclatante, raggiunto solamente una volta (nel 2015, con il terzo posto).

Le parole della vigilia del coach tricolore: “L’Irlanda ha grandi qualità sia tattiche che individuali. E’ sicuramente una squadra complessa da affrontare. Negli ultimi anni il livello delle nostre prestazioni si è innalzato riducendo il gap dagli avversari. Con maggiore attenzione nei singoli episodi avremmo potuto sicuramente raccogliere qualcosa in più in termini di risultati. A questi livelli l’attenzione è una componente fondamentale: non concedendo troppi spazi e cercando di essere il più cinici possibili, potremmo toglierci qualche soddisfazione in più confermando quanto di buono fatto fino ad oggi”.

Questa la formazione italiana:

15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 70 caps) – CAPITANO

14 Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 9 caps)

13 Michela SILLARI (Rugby Colorno, 48 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 34 caps)

11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 15 caps)

9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 86 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 34 caps)

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 8 caps)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 39 caps)

5 Giordana DUCA (UR Capitolina, 9 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 12 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 50 caps)

1 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 15 caps)

A disposizione

16 Lucia CAMMARANO (Belve Rugby NeroVerdi, 18 caps)

17 Silvia TURANI (Rugby Colorno, 7 caps)

18 Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 8 caps)

19 Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova, 26 caps)

20 Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps)

21 Francesca SGORBINI (Rugby Colorno, esordiente)

22 Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 7 caps)

23 Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 2 cap)

Foto: Ettore Griffoni LPS