Rugby, Sei Nazioni femminile 2019: l’Italia ospita il Galles a Lecce per restare in testa alla classifica

Se quella al maschile sta continuando a deludere, con una vittoria che manca addirittura da quattro anni nel torneo, c’è una Nazionale italiana di rugby che sta davvero dando spettacolo: è quella al femminile. Il Sei Nazioni si è aperto per le ragazze di Andrea Di Giandomenico con un eccezionale trionfo in terra scozzese: 28-7 in quel di Glasgow nonostante un po’ di difficoltà e l’orgoglio delle padrone di casa. Ora è il momento di guardare avanti, verso la seconda giornata: allo Stadio Via del Mare di Lecce (domani ore 20.00) le azzurre ospiteranno nel primo incontro casalingo della stagione il Galles.

Manuela Furlan e compagne partiranno nettamente favorite sulla carta. Nel ranking mondiale le azzurre occupano la settima piazza, mentre le gallesi sono al nono posto. Anche i precedenti recenti e le ultime prestazioni parlano in favore delle italiane: nell’ultimo scontro diretto le azzurre si sono imposte per 22-15 in trasferta nel Sei Nazioni 2018, poi per le gallesi la striscia negativa indica cinque sconfitte di fila.

Queste, alla vigilia, le parole Andrea Di Giandomenico, head Coach dell’Italdonne: “Quella con il Galles è sempre una partita complicata. E’ una squadra che soprattutto nel reparto degli avanti ha una grande consistenza; sia in mischia chiusa che nel gioco aperto sono spesso logoranti. Con i trequarti, in particolare con le ali, esprimono una buona velocità. Sarà una partita complessa che partirà da un equilibrio di fondo; sarà importante iniziare a giocare bene da subito e capitalizzare i momenti forti che avremo a nostra disposizione”.

Il XV dell’Italia:

15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 69 caps) – capitano

14 Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 8 caps)

13 Michela SILLARI (Rugby Colorno, 47 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 33 caps)

11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 14 caps)

9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 85 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 33 caps)

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 7 caps)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 38 caps)

5 Giordana DUCA (UR Capitolina, 8 caps)

4 Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova, 25 casp)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 58 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 49 caps)

1 Silvia TURANI (Rugby Colorno, 6 caps)

a disposizione

16 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 14 caps)

17 Elena SERILLI (Belve Neo Verdi, esordiente)

18 Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 7 caps)

19 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 12 caps)

20 Lucia CAMMARANO (Belve Rugby NeroVerdi, 18 caps)

21 Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps)

22 Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 7 caps)

23 Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 2 cap)

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni