Basket, 18a giornata Serie A 2018-2019: Trento supera nell’anticipo Varese

La Dolomiti Energia Trentino si rilancia nella corsa ai playoff, vincendo l’anticipo della 18a giornata della Serie A di basket. Un successo importante quello della squadra di coach Buscaglia, che supera 74-71 la Openjobmetis Varese al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali. I lombardi mancano in questo modo l’aggancio alla coppia al terzo posto formata da Cremona e Avellino. Doppia doppia per Joao Gomes (11 punti e 11 rimbalzi) in casa Trento, dove comunque il miglior marcatore è stato Toto Forray con 14 punti, mentre a Varese non sono bastate le ottime prestazioni di Aleksa Avramovic e Dominique Archie, che hanno messo a referto 21 e 17 punti.

Ottimo il primo tempo dei padroni di casa con Trento che si è trovata avanti all’intervallo di undici punti e con il pieno controllo della partita. Nel terzo quarto arriva la rimonta di Varese (parziale di 24-15) e si entra in un ultimo periodo dove si gioca punto a punto. Avramovic mette la tripla del -1 ad un minuto dalla fine, ma dalla lunetta prima Forray e poi Craft sono perfetti e il nuovo tentativo del serbo non trova la via della retina.

Questo il tabellino della partita:

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – OPENJOBMETIS VARESE 74-71 (16-9; 21-17, 15-24, 22-21)

Trentino: Forray 14, Marble 12, Craft 11

Varese: Avramovic 21, Archie 17, Scrubb 9

Credit: Ciamillo