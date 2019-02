Rugby, Sei Nazioni 2019: verso Italia-Irlanda. Castello: “Giochiamo per vincere”. Ruzza: “Importante essere cinici”

L’Italia si sta preparando alla sfida contro l’Irlanda, terzo match del Sei Nazioni 2019 di rugby: la nostra Nazionale scenderà in campo domenica pomeriggio (ore 16.00) allo Stadio Olimpico di Roma per fronteggiare i Verdi in un incontro particolarmente sentito e molto importante per gli azzurri, reduci da due sconfitte contro la Scozia e il Galles. I ragazzi di Conor O’Shea proseguono gli allenamenti al Centro Giulio Onesti nella Capitale, oggi Tommaso Castello e Federico Ruzza hanno fatto il punto della situazione tramite delle dichiarazioni rilasciate al portale federale.

Tommaso Castello: “Sarà un match allo stesso tempo duro e interessante contro una delle squadre più forti al mondo. Di certo il blasone dell’Irlanda non sarà un fattore limitativo: noi giochiamo sempre per vincere ogni partita in cui scendiamo in campo. So di non avere disputato la mia miglior partita all’esordio contro la Scozia e nelle settimane seguenti alla prima partita abbiamo lavorato tutti duramente per migliorarci. Nessuno è sicuro del posto in squadra, non ci sono gerarchie. Ognuno deve avere un rendimento altissimo in campo e in allenamento per poter ambire a vestire la maglia della Nazionale”.

Federico Ruzza: “Il focus in tutto quello che facciamo deve essere sempre su noi stessi e sui fattori che possiamo controllare cercando di limitare al minimo i nostri errori. I miei ingressi dalla panchina? Nel rugby di adesso i 23 a lista gara hanno tutti una grande importanza. Con impatti sempre più duri e intensità elevata, chi entra in campo deve essere sempre pronto per dare il proprio apporto e magari provare a dare qualcosa in più in termini di freschezza. In ogni caso, essere nei 23 è sempre un onore. La competizione interna fa bene a tutti e mira ad innalzare il livello in ogni ruolo. L’Irlanda è una squadra che fa dell’intensità del gioco una delle armi migliori. Sarà importante essere cinici e sfruttare tutte le occasioni a nostro favore”.

Foto: LPS/Ettore Griffoni