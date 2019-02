Rugby, Sei Nazioni 2019: verso Italia-Irlanda. Azzurri al lavoro per cercare il riscatto: tutti i convocati

L’Italia ha incominciato il raduno in vista della sfida all’Irlanda, terzo match del Sei Nazioni 2019 di rugby che andrà in scena domenica 24 febbraio (ore 16.00) allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri si sono ritrovati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” e si stanno preparando per affrontare i Verdi in un incontro molto sentito, la nostra Nazionale è reduce dalle sconfitte contro Scozia e Galles e punta a una reazione d’orgoglio.

Oggi i ragazzi di Conor O’Shea saranno protagonisti ad Amatrice insieme alla Nazionale Italiana Under 20, arriveranno anche il capitano Sergio Parisse (che si è sottoposto a degli accertamenti neurologici dopo un sospetto trauma riportato nell’ultima partita del Top14) e Leonardo Ghiraldini che ha giocato con lo Stade Toulousain. Confermata la rosa annunciata in settimana con i ritorni di Giulio Biseni e Tito Tebaldi, a metà settimana verrà poi annunciato il XV titolare:

CONVOCATI ITALIA PER RADUNO PRE-MATCH IRLANDA:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 19caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 31caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 15caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 9 caps)*

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 7 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 17 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 101 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 18 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 9 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 2 cap)

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 109 caps)

Flanker/n.8

Marco BARBINI (Benetton Rugby, 3 caps)

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 14 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 136 caps) – capitano

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 27 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 2 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, esordiente) – invitato

Edoardo GORI (Benetton Rugby, 69 caps)*

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 30 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 29 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 45 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 32 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 6 caps)

Centri

Michele CAMPAGNARO (Wasps, 40 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 16 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 22 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, esordiente)*

Ali/Estremi

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 17 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 14 caps)

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 17 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 5 caps)*

Foto: LPS/Luigi Mariani