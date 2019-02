Rugby, Sei Nazioni 2019: Sergio Parisse salterà la sfida contro l’Irlanda all’Olimpico di Roma

L’Italia del rugby si è radunata in vista della sfida all’Irlanda, terzo match del Sei Nazioni 2019 di rugby che andrà in scena domenica 24 febbraio (ore 16.00) allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri si sono ritrovati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” e si stanno preparando per affrontare i Verdi in un incontro molto sentito. La nostra Nazionale è reduce dalle sconfitte contro Scozia e Galles e punta a una reazione d’orgoglio.

Purtroppo arrivano brutte notizie per quanto riguarda Sergio Parisse. Inizialmente il capitano della formazione nostrana non aveva risposto alla convocazione del CT Conor O’Shea per verificare le proprie condizioni a seguito del trauma contusivo riportato nel match di top14 con lo Stade Francais. Ebbene, dopo le opportune verifiche, la doccia fredda dell’esclusione per questo problema. E’ stato lo stesso Parisse ad annunciare il suo forfait attraverso i propri canali social: “Molto deluso di dover saltare la partita contro L’Irlanda ma d’altronde con la testa non si scherza. Massimo sostegno a Leo Ghiraldini e a tutti i ragazzi per questa grande sfida!”

Molto deluso di dover saltare la partita contro L’Irlanda ma d’altronde con la testa non si scherza. Massimo sostegno a @LeoGhira e a tutti i ragazzi per questa grande sfida! 👊🏼🇮🇹 #sempreconvoi #insieme — sergio parisse (@sergioparisse) February 19, 2019

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com