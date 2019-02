Rugby, Sei Nazioni 2019: Francia-Galles 19-24. Rimonta ospite nella ripresa, meta decisiva di North

Wales' winger George North scores a try during the Six Nations rugby union tournament match between France and Wales at the stade de France, in Saint Denis, on the outskirts of Paris, on February 1, 2019. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Incredibile esito della partita inaugurale del Sei Nazioni 2019 di rugby: la Francia cede in casa al Galles per 19-24 dopo essere stata in vantaggio per 16-0 alla fine del primo tempo. Gran ripresa degli ospiti, con George North che firma due mete, tra le quali quella del sorpasso decisivo. Punto di bonus difensivo per i transalpini, nessuna delle due compagini firma quattro mete.

Si gioca sotto una pioggia battente, ma il primo tempo è tutto di marca transalpina. Padroni di casa avanti dopo appena 7 minuti con la meta di Picamples, che riesce a trovare la superiorità numerica sulla destra e schiacciare in meta. Parra fallisce la trasformazione, si resta sul 5-0. Un piazzato fallito per parte, poi al 18′ con l’ausilio del TMO l’arbitro non convalida una meta ospite. I gallesi spariscono dal campo, la Francia dilaga: al 24′ Huget va ancora in meta, ma Parra, ancora una volta manca la conversione. Al 34′ va Lopez dalla piazzola e i padroni di casa volano sul 13-0, poi proprio al 40′ gran drop dalla distanza dello stesso Lopez che manda le squadre al riposo sul 16-0.

Ruoli che magicamente si invertono al rientro in campo: al 46′ Tomos Williams schiaccia in meta dopo una bella azione d’attacco gallese lunga 10 fasi, Anscombe converte per il 7-16. Passano pochi minuti ed il Galles sfonda ancora: George North riapre la partita, Anscombe converte e il Galles ritorna a -2 sul 14-16. Cambi da una parte e dall’altra: gli ospiti però continuano ancora a macinare gioco e firmano il sorpasso con il nuovo entrato Biggar, che al 63′ dalla piazzola trova il 16-17. Sussulto d’orgoglio transalpino, al 71′ la pressione dei padroni di casa frutta un piazzato: Lopez centra i pali e riporta avanti i suoi sul 19-17. Guai a dare per finiti i britannici, soprattutto se sono i francesi a dargli una mano: non passa neppure un minuto e North, ancora lui, legge bene un lungo passaggio degli avversari, trova un intercetto spettacolare, corre per tutto il campo per poi schiacciare in meta. Anscombe trasforma e porta il Galles avanti per 19-24. Gli ultimi tentativi francesi di trovare la meta della salvezza sono vani: il cuore gallese ha la meglio. Finisce 19-24: un punto per i padroni di casa, quattro per gli ospiti.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse