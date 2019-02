Rugby, Sei Nazioni 2019: all’Olimpico arriva l’Irlanda. Mission impossible per gli azzurri

Mission impossible, la sfida ai dominatori del 2018 si propone davanti alla Nazionale Italiana di rugby. In campo alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma: gli azzurri affrontano l’Irlanda, pronta sicuramente a dar tutto nel Bel Paese dopo un inizio di 2019 non al top. La sconfitta con l’Inghilterra all’esordio, che molto probabilmente ha privato i Verdi di combattere per il titolo, si è fatta sicuramente sentire sul morale e ora c’è bisogno del cambio di passo per tornare a puntare in alto (è già arrivato il riscatto con il successo nella seconda giornata con la Scozia). In casa Italia invece i soliti problemi: prosegue il digiuno di vittorie nella manifestazione, difficilmente potrà interrompersi oggi.

Assente capitan Parisse per problemi fisici dell’ultimo minuto, toccherà a Leonardo Ghiraldini gestire la fascia di capitano. “E’ stata una lunga settimana con un giorno in più di preparazione che ci ha dato modo di lavorare in più rispetto al classico periodo di preparazione con la partita al sabato. Prima volta di Ruzza da titolare? Sicuramente si è meritato questo traguardo. Ha ottime qualità in touche e in fase d’attacco” le sue parole alla vigilia.

Prosegue: “Abbiamo un gruppo con grandi qualità. La Benetton a Treviso, che ha un nutrito gruppo di atleti in Nazionale ora, sta formando i giocatori in un ottimo modo sia dal punto di vista tecnico che mentale. Il lavoro congiunto tra staff della Nazionale e le franchigie ha una grande importanza in questa ottica. Chiaro, è diverso giocare con l’Italia o con il proprio club: pressione, intensità, impatti fisici. Il percorso è iniziato e bisogna continuare su questa strada per crescere costantemente”.

Alcuni cambi in formazione per Conor O’Shea (sono addirittura cinque): nel XV titolare spazio a Maxime Mbandà che torna in Nazionale ad un anno di distanza dall’ultima uscita, superato al meglio l’infortunio. Presenti anche Jimmy Tuivaiti, Andrea Lovotti, il già citato Federico Ruzza e, per la prima volta in stagione, Tito Tebaldi da mediano di mischia.

Queste le formazioni:

Italia

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby)

14 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club)

13 Michele CAMPAGNARO (Wasps)

12 Luca MORISI (Benetton Rugby)

11 Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby)

9 Tito TEBALDI (Benetton Rugby)

8 Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby)

7 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club)

6 Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby)

4 Federico RUZZA (Benetton Rugby)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby)

2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian) – capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club)

A disposizione:

16 Luca BIGI (Benetton Rugby)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby)

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby)

19 David SISI (Zebre Rugby Club)

20 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby)

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club)

22 Ian MCKINLEY (Benetton Rugby)

23 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club)

Irlanda

15 Rob Kearney

14 Keith Earls

13 Chris Farrell

12 Bundee Aki

11 Jacob Stockdale

10 Jonathan Sexton

9 Conor Murray

1 Dave Kilcoyne

2 Sean Cronin

3 Tadhg Furlong

4 Ultan Dillane

5 Quinn Roux

6 Peter O’Mahony

7 Sean O’Brien

8 Jordi Murphy

A disposizione

16 Niall Scannell

17 Jack McGrath

18 John Ryan

19 Iain Henderson

20 Josh van der Flier

21 John Cooney

22 Jack Carty

23 Andrew Conway

Foto: Luigi Mariani LPS