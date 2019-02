NBA 2019, i risultati della notte (4 febbraio): Toronto torna al successo contro i Clippers, Boston ferma OKC

Soltanto tre partite in campo in questa notte NBA. Tutto facile per Toronto che torna al successo contro i Los Angeles Clippers. Boston rallenta la corsa di OKC, mentre Memphis vince sul campo dei Knicks, sempre più in difficoltà.

Netto successo dei Toronto Raptors ai danni dei Los Angeles Clippers, ancora privi di Danilo Gallinari, per 121-103. La formazione di Doc Rivers resiste nel primo quarto (23-23), poi subisce l’accelerazione degli avversari e perde il controllo dell’incontro. Il primo tempo si chiude sul +14 a favore dei padroni di casa (65-51) ed il copione non cambia nella ripresa. Kawhi Leonard (18 punti) e Serge Ibaka (16 punti e 12 rimbalzi) al solito protagonisti della vittoria degli uomini di Nick Nurse, ben supportati da Pascal Siakam e C.J. Miles (15 punti). Nei Clippers in evidenza Shai Gilgeous-Alexander (19 punti) e Lou Williams (18 punti).

Punteggio altissimo e grande spettacolo nella sfida tra Boston Celtics e Oklahoma City Thunder. La formazione allenata da Brad Stevens costringe alla sconfitta gli uomini di Billy Donovan, che arrivavano da sette vittorie consecutive, con il punteggio di 134-129. Ottima prestazione di squadra per i padroni di casa, con ben otto giocatori in doppia cifra, anche se il migliore è come al solito Kyrie Irving (30 punti e 11 assist). Ad OKC non bastano Paul George (37 punti) e l’ennesima tripla doppia della stagione di Russell Westbrook (22 punti, 12 rimbalzi e 16 assist). Dopo un primo quarto di grande equilibrio (31-29), Boston guadagna un piccolo margine prima dell’intervallo e chiude il primo tempo sul +8 (66-58). Gli ospiti rientrano in avvio di ripresa trovando anche il vantaggio (73-76), ma Irving riporta avanti i compagni e il terzo periodo si chiude nuovamente con i padroni di casa in vantaggio (99-93). OKC tenta il tutto per tutto nel finale e con una tripla di Grant torna ad un solo punto di distacco con 18 secondi sul cronometro (129-128). Dalla lunetta però Tatum e Smart non sbagliano e Boston può festeggiare.

Prosegue la crisi dei New York Knicks che subiscono dai Memphis Grizzlies la tredicesima sconfitta consecutiva. La formazione di J.B. Bickerstaff si impone con il punteggio di 84-96 grazie a Mike Conley (25 punti) e Marc Gasol (24 punti), mentre tra gli uomini di David Fizdale il migliore è Kevin Knox (17 punti). La squadra di casa comincia meglio nel primo quarto (22-19) e chiude il primo tempo a contatto con gli avversari (41-42). Nel terzo periodo però gli ospiti allungano con Conley e Gasol e scappano sul +12 (62-74) ipotecando poi la vittoria nell’ultimo quarto.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

New York Knicks – Memphis Grizzlies 84-96

Boston Celtics – Oklahoma City Thunder 134-129

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers 121-103

