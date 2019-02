Roma-Porto Champions League 2019, le probabili formazioni. Zaniolo nel tridente offensivo con Dzeko ed El Shaarawi, conferma tra i pali per Mirante

Archiviata la 23esima giornata di Serie A, è giunto il momento di proiettarci alla prima tranche di ottavi di finale di Champions League, con la prima delle due squadre italiane qualificate che scende in campo già domani sera. Si tratta della Roma, che ospiterà allo stadio Olimpico il Porto nella partita d’andata di un doppio confronto tra due squadre ambiziose e con la grande possibilità di entrare tra le migliori 8 d’Europa.

Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco dovrà fare i conti con il forfait di Olsen e Schick, mentre potrà contare sull’apporto del rientrante Manolas. Conferma tra i pali per Mirante, che sostituirà il primo portiere svedese per il secondo match di fila e guiderà la retroguardia capitolina formata da Florenzi e Kolarov sulle fasce e dalla coppia Fazio-Manolas al centro. Il capitano Daniele De Rossi agirà nel ruolo di regista basso e al suo fianco agiranno le mezzali Cristante e Pellegrini, mentre il baby-fenomeno Zaniolo verrà avanzato nel tridente offensivo al posto dell’infortunato Schick. Dzeko comanderà il reparto offensivo della Roma in cui El Sharaawi partirà dall’esterno per rifornire di numerosi palloni di qualità il centravanti bosniaco.

La compagine lusitana, allenata da Sergio Conceiçao, è formata da diversi giocatori di grande esperienza internazionale come il portiere spagnolo Iker Casillas ed il difensore centrale Pepe. Non manca però la freschezza ed il talento nella rosa portoghese, che può contare sull’apporto del talento messicano Hector Herrera a centrocampo e di un tridente molto rapido e tecnico composto da Fernando Andrade, Soares e Brahimi. Di seguito le probabili formazioni della sfida di Champions tra Roma e Porto.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Herrera, Pereira, Lopez; Fernando Andrade, Soares, Brahimi

Foto: Bestino Shutterstock