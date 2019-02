Questa sera, alle ore 18.55, all’Allianz Stadion di Vienna, andrà in scena l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019 tra il Rapid Vienna e l’Inter. Un match importante per la compagine nerazzurra che, dopo essere stata eliminata non senza rammarico in Champions League, vuol ben figurare in questa competizione per provare ad arrivare fino in fondo.

La formazione di Luciano Spalletti, però, non arriva alla trasferta austriaca nelle migliori condizioni, anche se la vittoria nell’ultima giornata di campionato firmata dal gol dell’argentino Lautaro Martinez ha un po’ rimesso le cose al loro posto. Tuttavia a scuotere l’ambiente interista è il caso “Mauro Icardi”. La decisione di affidare la fascia di capitano ad Handanovic, ha avuto delle ripercussioni forti e infatti Icardi ha deciso di non rispondere alla convocazione del tecnico in vista di questo confronto. E’ chiaro che questa decisione porterà a delle reazioni da parte della società e la posizione di “Maurito” nella compagine meneghina non è delle migliori.

L’allenatore toscano, proprio per questo, avrà il suo bel da fare nel tentativo di convogliare le attenzioni nel match contro il Rapid. Una sfida che rappresenta quasi un inedito a livello continentale. L’unico precedente tra le due squadre risale al primo turno di Coppa Uefa della stagione 1990/1991. In quell’occasione l’Inter si impose con lo score complessivo di 4-3, ribaltando il punteggio dell’andata (2-1). Una grande prestazione del tedesco Jürgen Klinsmann valse il successo ai supplementari della Beneamata.

Rapid Vienna-Inter in tv, orario d’inizio, programma e streaming

La sfida tra Rapid Vienna e Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport HD (canale 252) e su Sky Sport Uno DTT (canale 382 del digitale terrestre). Grazie alla piattaforma SkyGo, la garà potrà essere seguita anche in streaming tramite computer, smartphone e tablet. Il match godrà dalle copertura televisiva anche di OA Sport

Giovedì 14 febbraio

ore 18.55 Rapid Vienna-Inter

Rapid Vienna – Inter: le probabili formazioni

Rapid Vienna (4-2-3-1): Strebinger; Muldur, Dibon, Barac, Potzmann; Schwab, Ljubicic; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Alar. All. Dietmar Kühbauer

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Luciano Spalletti

