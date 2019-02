Quando esce il nuovo film di Checco Zalone? Tolo Tolo nelle sale a Natale 2019: data e trama

Sono passati più di tre anni dal 1° gennaio 2016 quando nelle sale uscì “Quo Vado”, il quarto film di Checco Zallone. La pellicola detiene ancora oggi il record di maggior incasso in Italia con 65,3 milioni di euro (addirittura 6,85 raccolti nel primo giorno di proiezione). Da quel momento più nulla, il comico pugliese si è fatto desiderare e ha centellinato le sue presenze in pubblico proprio con l’intento di generare grande attesa verso la sua nuova creazione. Ora però è ufficiale: il nuovo film di Checco Zalone uscirà il 25 dicembre 2019! A Natale, giorno intoccabile per le sale cinematografiche in cui mai nessuno aveva osato debutterà, uscirà l’attesissimo “Tolo Tolo“: questo è infatti il titolo del nuovo film di Checco Zalone che è stato girato in Africa.

A dare l’annuncio è stato il produttore Pietro Valsecchi che ha dichiarato al Corriere della Sera: “Tutti i grandi scrittori ma anche i semplici viaggiatori e turisti, dicono che una volta vista l’Africa ti rimane dentro e alla fine, prima o poi, ci si ritorna: lo chiamano Mal d’Africa. Lo stesso capita a tutti gli spettatori che in questi dieci anni hanno amato i film di Zalone: attendono da tre anni il suo nuovo film e soffrono un po’ di mal di Zalone. Ora Checco è venuto proprio in Africa per girare il suo nuovo film che finalmente ha battuto il primo ciak. È il film della piena maturità artistica, ha lavorato per più di un anno a questo grande progetto e per la prima volta ne è anche il regista. È un film complicato da girare, in queste terre bellissime e difficilissime, con una troupe di oltre 120 persone, migliaia di comparse; un film che, come Checco ci ha dimostrato in questi anni sa affrontare con la comicità temi importanti e metterci davanti agli occhi i piccoli e grandi vizi che tutti noi abbiamo. Il mal di Zalone sta per passare quindi, dobbiamo solo avere ancora un po’ di pazienza: il 25 dicembre 2019 uscirà “Tolo Tolo””.

QUANDO ESCE IL NUOVO FILM DI CHECCO ZALONE? DATA E PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 2019, NATALE

Foto: ANDREA DELBO / Shutterstock.com