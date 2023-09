LIVE Sanremo 2022 2 febbraio in DIRETTA: Elisa in testa alla generale! Mahmood-Blanco e La Rappresentante di Lista sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0.53: La nostra seconda diretta si chiude qui. Grazie per averci seguito, buonanotte e appuntamento a domani sera alle 20.30 per la terza serata del Festival 2022

0.52: Domani sera ascolteremo tutte le canzoni in gara e dunque ci attende uno spettacolo molto intenso con tanta musica e non molti ospiti

0.51: Mahmood e Blanco con i loro tanti fans ce la possono fare, la lotta sembra per aperta per il terzo posto dove potrebbe puntare a salire un Irama che ha stupito in positivo ma in lotta ci sono sicuramente anche Gianni Morandi e La Rappresentante di Lista

0.50: Una serata di sostanza, quella che si è appena conclusa, che ci ha consegnato la grande favorita per il Festival 2022. E’ Elisa, eterea e splendida interprete che sarà molto difficile battere perchè mette d’accordo tutti e sembra davvero di un’altra categoria

0.48: 3. La rappresentante di Lista, 2. Mahmood e Blanco 1. ELISA

0.46: 10. Fabrizio Moro, 9. Irama, 8. Massimo Ranieri, 7. Ditonellapiaga e Rettore, 6. Emma, 5. Gianni Morandi, 4. Dargen D’Amico

0.45: 19. Giusy Ferraeri, 18. Highsnob e Hu, 17. Matteo Romano, 16. Achille Lauro, 15. Rkomi, 14. Michele Bravi, 13. Sangiovanni, 12. Noemi, 11. Giovanni Truppi

0.43: E’ il momento della classifica generale: 25. Ana Mena, 24. Tananai, 23. Yuman, 22. Le Vibrazioni, 21. Aka 7even, 20. Iva Zanicchi

0.37: La classifica generale dopo l’ultimo break pubblicitario

0.35: 3. Ditonellapiaga e Rettore, 2. Emma, 1. Elisa

0.35: 6. Giovanni Truppi, 5. Fabrizio Moro, 4. Irama

0.34: 10. Iva Zanicchi, 9. Highsnob e Hu, 8. Matteo Romano, 7. Sangiovanni

0.33: La classifica parziale dei cantanti in gara stasera: 13. Tananai, 12. Le Vibrazioni, 11. Aka 7even

0.27: Dopo il riassunto sarà il momento della classifica

0.25: Più convincente il pezzo di Arisa, se non altro per il coro stile “Viva la Vida” dei Coldplay

0.24: Ora c’è Arisa sul palco per “Fino all’alba”

0.23: Non particolarmente esaltante il pezzo cantato da Malika Ayane

0.20: “Un po’ più in là” il pezzo cantato da Malika Ayane

0.15: Ora un contest importante. Ci sono Arisa e Malika Ayane che canteranno i due pezzi che si giocheranno il titolo di inno di Milano 2026, i Giochi Olimpici e invernali

0.06: Si è chiusa anche la seconda serata di gara

0.05: Ambient anni 90 per Highsnob e Hu. Pezzo con musicalità interessanti. Si potrebbe intravedere anche un omaggio a Battiato

0.03: Il pezzo non è male. Il duetto funziona

0.01: Ultimo cantante in gara. E’ il momento di Highsnob e Hu

0.00: Pezzo “così così così”. Arrangiamento molto simile a quello delle Vibrazioni

23.59: Ritmo avvolgente per Aka7even, pezzo interessante, niente di sconvolgente

23.58: Aka 7even – “Perfetta così”

Perfetta così

di L. Marzano – V. Colella -M. E. Kleinschmidt – G. Vizzi – R. L. Patriarca – L. Marzano

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Proprietà degli Autori – Milano

AKA7EVEN

Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato.

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”.

Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è già certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK Italia). Durante l’estate è uscito “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), arricchito dai remix di “Black”, “Blue” e “Luna”.

Il singolo “Loca” è stato pubblicato anche in una nuova versione in spagnolo in collaborazione con l’artista Robledo. Nel settembre 2021 è al Festival del Cinema di Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori. È appena uscito il suo primo libro, “7 vite”, edito da Mondadori, in libreria dal 23 novembre. Nel 2021 ha raggiunto due traguardi importantissimi: la vittoria come BEST ITALIAN ACT agli MTV EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72^ edizione del Festival di Sanremo.

23.57: Entra in scena Aka7even, di rosso vestito

23.55: E’ un Irama sorprendente, un pezzo sanremese molto interessante. Ci vuole vocalità robusta per eseguire questo pezzo, arrangiamento non eccessivo ma neanche scontatissimo.

23.53: Pianoforte e voce Irama, toccante…

23.51: Quest’anno Irama è sul palco. Irama – “Ovunque sarai”

Ovunque sarai

di F. M. Fanti – G. Colonnelli – G. Nenna – F. M. Fanti – G. Nenna – P.M. Lombroni Capalbo – V. L. Faraone

Ed. Maira/Iris Flower/Thaurus Publishing/Epops Production – Muggiò (MB) – Milano – Minusio (TI)

IRAMA

Per Filippo Maria Fanti (suo vero nome) sarà la quarta volta in gara. Il suo esordio avviene proprio al Festival di Sanremo nel 2016 nelle nuove proposte, altre partecipazioni nel 2019 (categoria Big) e nel 2021.

Nel 2017 conquista un posto nella scuola di “Amici”, nonché la vittoria del programma. Il suo singolo “Nera” raggiunge la certificazione di quadruplo Platino e anticipa l’album “Plume” che resta in classifica al primo posto per 11 settimane consecutive.

Proprio la scorsa edizione, Irama fu protagonista (suo malgrado) di una disavventura. Uno dei suoi collaboratori risultò positivo al Covid. L’artista non risultò positivo, ma per precauzione ha dovuto rispettare un periodo di quarantena rischiando il ritiro. Amadeus in poco tempo modificò il regolamento e decise di far gareggiare Irama con la registrazione del suo brano cantato durante le prove ufficiali.

23.50: Lorena Cesarini presenta Irama che entra con una maglia stile Uomo Ragno

23.49: L’arrangiamento si lascia ascoltare, l’interpretazione lascia a desiderare. In radio si ascolterà.

23.48: Il pezzo non è dissimile dal pezzo l’esercito del selfie di Takagi e Ketra cantata da Lorenzo Fragola e Arisa

23.47: Base elettronica, qualche stonatura. Pezzo che non aggiunge nulla di nuovo

23.46: Tananai – “Sesso occasionale”

Sesso occasionale

di D. Simonetta – P. Antonacci – A. Raina – A. Cotta Ramusino

Ed. Music Union/Edizioni Curci/Eclectic Music Group/Starpoint International – Milano – Roma

TANANAI

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, nasce a Milano l’8 maggio 1995. Appassionato di musica elettronica fin da adolescente, si dedica alla produzione musicale e nel 2017 pubblica il suo primo album “To Discover And Forget” con lo pseudonimo Not For Us. Terminato il progetto, Alberto sente la necessità di esplorare altri generi musicali e inizia a scrivere e cantare brani in italiano, per i quali continua a occuparsi anche della produzione.

Nel 2019, con il nuovo nome d’arte Tananai, che sottolinea la sua nuova natura musicale, non più solo produttore, ma anche cantante, l’artista pubblica i singoli “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa” e “Calcutta”, A gennaio 2020 esce il suo primo EP “Piccoli Boati”, contenente il singolo “Giugno”.

Il 2021 inaugura una nuova fase della carriera di Tananai. L’anno, infatti, si apre con la pubblicazione del singolo “BABY GODDAMN” per Eclectic Music Group, sotto l’etichetta Polydor/Universal Music. A quest’uscita, dalle sonorità differenti rispetto a tutta la produzione precedente, segue l’inedito “Ma-leducazione”, pubblicato il 17 settembre. Alla ricerca continua di nuovi stimoli e contaminazioni an-che dalla scena musicale che lo circonda, collabora nel brano “Le madri degli altri” di Fedez e nel remix di “Il Boom” di Jovanotti. A dicembre, Tananai è tra i finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Esagerata”, pubblicato il 3 dicembre e grazie al quale è tra i tre vincitori dell’ottava edizione della competizione. La vittoria gli assicura un posto tra i 25 Big in gara al 72° Festival di Sanremo nel 2022, al quale Tananai parte-ciperà con il singolo “Sesso Occasionale”.

23.45: E’ il momento dell’esibizione di Tananai

23.44: Intensa l’interpretazione di Ermal Meta sulla Costa Toscana. Si torna all’Ariston

23.40: Ermal Meta canta “Un milione di cose da dirti”

23.38: Nuovo collegamento con la Costa Toscana, dove si esibirà Ermal Meta

23.32: Il collegamento con la Copsta Firenze dove ci sono Orietta Berti e Fabio Rovazzi

23.27: Bassetti, Galli, Crisanti e Burioni stile The Queen di Boehmian Rhapsody a fare il coro. Una sorta di Pandemia Canaglia cantata da cugino di Al Bano

23.26: Geniale Zalone! Difficile poter raccontare a parole la presa in giro nei confronti dei virologi da Tv

23.24: Di Bassetti, Brusaferro, Capua, Galli, Fauci, Locatelli, Pregliasco, ecc ecc: Pandemia ora che vai via. dirige l’orchestra Peppe Virusicchio

23.23: “Questa pacchia sta per finire” ammette il virologo Carrisi

23.22: Presa in giro chiara nei confronti delle viro-star

23.18: Esce Zalone, sotto forma del cugino di Albano. Il dottor Carrisi, virologo

23.16: Arrangiamento non male, pop/rock. Brano intenso per Fabrizio Moro

23.15: Fabrizio Moro è una sicurezza: i suoi pezzi sono molto simili tra loro ma non lasciano senza emozioni. La firma indelebile resta sempre. Sul giro di note invece non ci sono troppe novità

23.14: Piano e attacco classico alla Fabrizio Moro, parlato/Cantato

23.14: Fabrizio Moro – “Sei tu”

Sei tu

di F. Moro – R. Cardelli – F. Moro

Ed. La Fattoria del Moro Publishing – Roma

FABRIZIO MORO

Romano, classe 1975. E’ in attività dal 1996, ma per approdare a Sanremo si deve attendere il 2000 quando partecipò nelle nuove proposte nel secondo Festival condotto da Fabio Fazio. Passano altri 7 anni prima di rivederlo all’Ariston, nel 2007 vince la categoria Giovani (e il premio della critica Mia Martini) con Pensa.

Tornò l’anno successivo, nel 2010, 2017 e 2018 per un totale di 6 partecipazioni sino ad oggi. L’ultima volta ha vinto il Festival insieme ad Ermal Meta con Non mi avete fatto niente, brano portato anche all’Eurovision Song Contest.

23.13: E’ il momento di Fabrizio Moro

23.10: Sul palco ci sono le due protagoniste della fiction L’amica geniale Margherita Mazzucco e Gaia Girace

23.09: Altra categoria Elisa, arrangiamento fotonico, voci incrociate. Tutto bellissimo

23.08: Pezzo di grande classe, arrangiamento giusto, che esplode al momento giusto, fluidissimo, affascinante anche al primo ascolto

23.06: Elisa ha la capacità di rendere magica qualsiasi melodia. Il suo è un pezzo sanremese, uno dei pochi presentati quest’anno

23.05: Atmosfera eterea. Voce e piano

23.03: In bianco Elisa appare non troppo emozionata

23.03: Elisa – “O forse sei tu”

O forse sei tu

di E. Toffoli – D. Petrella – E. Toffoli

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Sogno Meccanico – Milano

ELISA

Cantatutrice, musicista e produttrice, Elisa (nata nel 1977) è in attività da oltre 20 anni. Nel suo palmares professionale c’è anche il ruolo di direttore artistico e coach ad Amici di Maria de Filippi tra il 2015 ed il 2018 insieme ad Emma.

Nel 2001 (con la sua prima e unica volta a Sanremo come artista in gara) segna la vittoria con il brano Luce (tramonti a Nord-Est). Da allora non è mai tornata come artista in gara bensì per 4 volte come ospite: nel 2007, 2010, 2016 e 2019.

Il 24 novembre 2021 esce “Seta”, il primo singolo estratto dal suo nuovo disco di inediti in uscita nel 2022, un doppio album di canzoni inedite, uno in italiano ed uno in inglese. La traccia è accompagnata un videoclip dal forte impatto emotivo che tratta il tema della violenza sulle donne. Il video, scritto nella sua sceneggiatura da Elisa e diretto da Attilio Cusani, vede la partecipazione straordinaria nella direzione artistica di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino.

23.03: Altra grande favorita sul palco. Si tratta di Elisa, presentata da Amadeus

23.02: Un po’ ripetitivo il ritornello ma può restare in testa

23.01: C’è il Giorgio Moroder di I Feel Love cantata da Donna Summer nella strofa del pezzo di Donatella Rettore e Ditonellapiaga

23.00: Anni 80 straripanti nel pezzo, ritornello abbastanza orecchiabile

22.58: Stile “Il diavolo veste Prada” Rettore e Ditonellapiaga

22.58: Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Chimica

di Ditonellapiaga – D. Rettore – Ditonellapiaga – A. Casagni –

Ventura – E. Castroni – V. Smordoni

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Sony Music Publishing (Italy)/Starpoint International – Milano – Roma

DITONELLAPIAGA E RETTORE

Donatella Rettore (più semplicemente Rettore) dal 1973 (anno in cui ha iniziato a muovere i primi passi in musica) fino ad oggi ha messo in cassaforte quasi 20 album, un numero consistente di partecipazioni a manifestazioni musicali, premi e, in più, anche esperienze cinematografiche. Nel 2004 è stata concorrente nel reality show La fattoria, nel 2017 per tre puntate ha preso parte a Tale e Quale show e nel 2019 è stata Coach e giudice di Ora o mai più 2. Ha collezionato quattro Festival di Sanremo come artista in gara: nel 1974, 1977, 1986 e 1994. L’anno scorso ha partecipato alla serata cover insieme ai La rappresentante di lista.

Ditonellapiaga (Margherita Carducci) classe 1997 è di origini romane. Debutta al Festival ed è tra i nomi emergenti dell’indie pop italiano. Nel settembre 2019 ha pubblicato il suo primo singolo Parli, nel 2020 ha continuato a lavorare in vista del suo primo EP uscito lo scorso aprile. Il 24 novembre è uscito il singolo Non ti perdo mai scritto con Fulminacci, che anticipa il nuovo disco Camouflage uscito il 14 gennaio 2022.

22.57: Dopo la gag musicale tra Amadeus e Cesarini, tocca a Ditonellapiaga e Donatella Rettore

22.53: Amadeus in grigio presenta l’ennesimo cambio d’abito di Lorena Cesarini che ha una tigre stampata sul vestito lungo

22.47: Esilarante e geniale il trap “Poco Ricco” di Checco Zalone, a prendere in giro i cultori del “cash”

22.45: Il rap del “poco ricco” di Checco Zalone

22.43: C’è ancora Checco Zalone sul palco Ariston. Sta impersonando il cantante Ragadi

22.39. Un brano sicuramente non scritto per le radio. Ottima la performance della Aquila di Ligonchio che si prende la standing ovation dell’Ariston

22.38: Il brano è un super-classico, costruito perfettamente sulle caratteristiche di Iva Zanicchi e torna anche l’assolo di chitarra elettrica, scomparso quasi ovunque dal panorama musicale

22.36: Al voce di Iva Zanicchi mantiene il graffio dei giorni migliori. Il direttore d’orchestra, Danilo Minotti ha fatto parte del gruppo di Claudio Baglioni

22.34: Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Voglio amarti

di E. Di Stefano – I. Ianne – V. Mercurio – C. Valli

Ed. Note Di Merito/Impatto/Luvi Records

Eboli (SA) – Bologna – Lesmo (MB)

IVA ZANICCHI

Da poco ha festeggiato i primi 60 anni di carriera con uno special in onda su Canale 5 intitolato D’Iva. Alle sue spalle “l’aquila di Ligonchio” (così come viene soprannominata) ha una lunga lista di album, premi, conduzioni di trasmissioni tv, riconoscenze e anche partecipazioni al Festival.

Per lei questa sarà la decima volta sul palco dell’Ariston, di queste 10 partecipazioni, tre sono state vittoriose: nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara, nel 1974 con Ciao cara come stai. Il 1969 è anche l’anno della partecipazione all’Eurofestival che le consente di acquistare una straordinaria notorietà internazionale e di iniziare lunghe tournèe in tutto il mondo. Nel 1977 e 1979 è a Sanremo da ospite. Nel 2001 è entrata far parte della giuria di qualità, mentre nel 2005 è stata opinionista.

22.33: Esce Lorena Cesarini con Amadeus: presenta Iva Zanicchi!

22.32: Il pezzo cresce, lui ha un’immagine e anche una voce pulita. Il brano può funzionare sicuramente in radio, è rivolto al pubblico giovane ma può piacere anche ai meno giovani

22.30: Arzigogoli musicali di Matteo Romano. Sonorità anni ’90, piano predominante con intro radiofonico. Molto standard

22.29: Matteo Romano – “Virale”

Virale

di A. La Cava – F. Rossi – M. Romano – D. Faini – F. Rossi – A. La Cava

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Senza Dubbi/Ventidigiallo – Milano – Modena – Cuneo

MATTEO ROMANO

Matteo Romano, 18 anni e primo di tre gemelli, nasce a Cuneo dove frequenta l’ultimo anno del liceo classico. Inizia ad ascoltare musica precocemente, condividendo le eterogenee passioni dei genitori che spaziano dal pop al rock al cantautorato italiano. Matteo mostra sin da bambino la sua vena creativa: inizia con lo studio delle percussioni e della chitarra, ma ben presto capisce che la sua vera vocazione è cantare; inizia così a studiare canto nel 2015, accompagnandolo negli ultimi due anni con lo studio del pianoforte presso la Scuola ‘Palcoscenico’, che gli permette di approcciare alle prime composizioni musicali e dove tutt’ora prosegue il suo perfezionamento.

Nel 2018 e 2019 partecipa al concorso “Next Talent” che si tiene nella sua città e vince in entrambe le occasioni il premio come miglior interprete. “Concedimi” è il suo primo singolo pubblicato sulle piattaforme digitali (oggi doppio disco di platino). A marzo 2021 pubblica il suo secondo singolo, “Casa Di Specchi” e durante l’estate apre sette date del tour di Emma, interpretando al pianoforte i due brani pubblicati.

A dicembre 2021 pubblica il suo terzo brano “Testa e Croce” ed è fra i 3 vincitori della finalissima di Sanremo Giovani, entrando quindi di diritto a far parte del cast dei big di Sanremo 2022.

22.28: Entra in scena un esordiente, Matteo Romano, uno dei tre promossi da Sanremo Giovani

22.20: L’abbraccio con Francesca Michielin e la forte emozione per Emma che saluta l’orchestra

22.19: Stile Loredana Bertè per Emma, il ritornello è sicuramente orecchiabile e trascina

22.17: Base elettronica, di Dardust, ritmo avvolgente, pezzo interessante

22.16: elegante e sexy Emma, Francesca Michielin applauditissima nel ruolo di direttrice di orchestra

22.16: Emma – “Ogni volta è così”

Ogni volta è così

di D. Petrella – E. Marrone – D. Faini – D. Petrella

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Emma Brown – Milano – Aradeo (LE)

EMMA

Esordisce nel 2003 partecipando al talent show Superstar tour, programma di Italia 1 che forma il gruppo delle Lucky Star, poi sciolto qualche anno dopo. Partecipò e vinse la nona edizione di Amici di Maria de Filippi nel 2010, programma in cui tornò per coprire il ruolo di coach e direttore artistico. Dal 2020 è uno dei giudici di X Factor, su Sky.

Due partecipazioni in gara al Festival: nel 2011 e nel 2012 quando lo vinse con Non è l’inferno. Una co-conduzione nel 2015 al fianco di Carlo Conti ed altrettante ospitate nel 2013 e 2020.

22.15: Quarto cantante in gara, è Emma che il Festival lo ha già vinto

22.14: Mancano 100 giorni all’Eurovision Song Contest e scatterà il countdown sulla Mole

22.11: Sul palco dell’Ariston i tre conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022: Alessandro Cattelan, Mika, Laura Pausini

22.10: C’è anche Cattelan alla chitarra… Si sente profumo di Eurofestival…. Il pezzo è “We have a dream” degli Abba

22.09: A scendere dalle scale dell’Ariston è Mika che inizia un duetto con Laura Pausini

22.07: Laura Pausini annuncia il film “Piacere di conoscersi” che uscirà il 7 aprile

22.06: Laura Pausini racconta la storia della canzone “Scatola” scritta da Madame. La cantante si è chiesta cosa sarebbe stata la sua vita senza vincere Sanremo?

22.03: Forte emozione per Laura Pausini, che esce dalla “scatola” cantando e bevendo dalla borraccia

22.02: Nonostante la scrittura di Madame, il pezzo è costruto su Laura Pausini, che tiene il suo standard degli ultimi anni. Una dimensione internazionale , un po’ pre-confezionata

22.00: Completo nero per Laura Pausini che conta “Scatola”, nuovo singolo

21.59: Anticipata anche Laura Pausini che è in arrivo sul palco dell’Ariston

21.58. Al rientro dopo la pubblicità riparte la gara con Emma e poi tocca a Laura Pausini

21.55: Ritmo sicuramente un po’ meno sincopato rispetto a ieri. Non si è sentita la standing ovation per Zalone. Ci aspettavamo sicuramente un saluto più fragoroso ma evidentemente l’Ariston è rimasto un po’ spiazzato dalla storia del comico pugliese

21.52: Il modo di affrontare gli argomenti di Checco Zalone è unico, pecoreccio finchè si vuole, ma assolutamente efficace

21.50: Zalone, esilarante nella recitazione, si mette al piano e canta Almeno tu nell’universo, “leggermente” rivisitata. Con voce brasiliana…

21.45: Una moderna Cenerentola in stile LGBTQ

21.44: Zalone preannuncia una storia LGBTQ

21.42: Manca la presentatrice scema. L’italiano c’è rimasto male…

21.40: Bellissima l’idea di Ornella Muti doppiata da Maria de Filippi

21.39: Checco Zalone raggiunge il palco dell’Ariston

21.38: Checco Zalone è in galleria in mezzo al pubblico: tu volevi un altro Bugo?

21.37: E’ il momento di Checco Zalone, per la prima volta sul palco dell’Ariston

21.35: Amadeus raggiunge la platea per permettere ai tecnici di liberare il palco dagli strumenti de Le Vibrazioni

21.34: Sarcina saluta Stefano d’Orazio dei Pooh

21.33: Base stile Narcotic di Liquido anni ’90. Non sembra tranquillissimo Sarcina, un po’ bloccato

21.31: Ritmo rock, qualche stonatura, classico pezzo del gruppo lombardo

21.30: Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Tantissimo

di R. Casalino – N. Verrienti – F. Sarcina – R. Casalino

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Casakiller – Milano – Latina

LE VIBRAZIONI

Quarta partecipazione per il gruppo fondato nel 1999 capitanato da Francesco Sarcina. La prima nel 2005, nel Festival di Paolo Bonolis. La seconda ben 13 anni dopo in quello di Claudio Baglioni e la terza nel primo targato Amadeus.

Curiosamente per il frontman si aggiunge una partecipazione da solista nel 2014, nel quarto e finora ultimo Sanremo di Fazio. Sarcina nel 2014/15 è stato insegnante di canto nella scuola di Amici, mentre nel 2016 è stato concorrente della quinta edizione di Pechino Express.

21.29: Riparte la gara con la presentazione de Le Vibrazioni

21.25: Lorena Cesarini saluta il pubblico. Sicuramente condivisibili i concetti espressi, non con un ritmo incalzante ma ci può stare

21.19: Il monologo sul razzismo commuove Lorena Cesarini e con lei sicuramente molti spettatori

21.15: Polemica con chi ha trattato male Lorena Cesarini sui social. Niente di nuovo, purtroppo. Non sarebbe forse neanche del caso dare a voce agli imbecilli

21.13: Lorena Cesarini racconta la storia della sua vita

21.11: E’ sicuramente il primo brano da cantautore ascoltato da ieri sera. Non esaltante al primo ascolto ma sapevamo che non sarebbe stato così.

21.08: Un pezzo molto retrò quello di Giovanni Truppi. Troppe pause, il pezzo al primo ascolto non esplode. Va sicuramente riascoltato tante volte.

21.07: Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Tuo padre, mia madre, Lucia

di Pacifico – G. Truppi – N. Contessa – G. Pallotti – M. Buccelli – G. Truppi

Ed. Edizioni Curci/No Comment Opificio Musicale/Lemonstealer/Pot Pot – Milano – Monroe (NY) – Roma

GIOVANNI TRUPPI

Giovanni Truppi, nato a Napoli nel 1981, è cantautore, polistrumentista, cantante, poeta e una delle personalità più eclettiche della musica indipendente italiana. Dopo una breve parentesi di appartenenza al gruppo Le Baccanti, dal 2010 al 2015 pubblica ben tre album: C’è un me dentro di me (2010), Il mondo è come te lo metti in testa (2013), Giovanni Truppi (2015).

Tre anni dopo pubblica il suo quarto album, Poesia e Civiltà. Il disco si discosta sia dai temi affrontati nei primi tre album, sia dal metodo di scrittura utilizzato in precedenza. Truppi si avvicina a temi politici e sociali raccontati attraverso una scrittura classica e complessa che lo allontana dalle sonorità più pop.

Con l’EP 5, realizzato nel 2020, rivisita e ristudia i suoi brani: li capovolge e li ri -arrangia avvalendosi della preziosa collaborazione dei colleghi e amici come Calcutta per “Mia”, Nicolò Fabi per “Conoscersi in una situazione di difficoltà”, La Rappresentante di Lista per “Due segreti”, Brunori Sas per “Procreare”.

21.06: Lorena Cesarini presenta il secondo campione in gara: Giovanni Truppi

21.04: Entra sul palco una Lorena cesarini in versione Grace Jones

21.02: Il ritornello è sicuramente orecchiabile. Ammiccante pezzo con arie anni 80, largo uso di sintetizzatore nel ritornello e qualche accento un po’ storpiato come da programma

21.00: Pezzo atteso, poche differenze dai precedenti ma pronto a decollare su tutte le radio

20.58: Sangiovanni – “Farfalle”

Farfalle

di sangiovanni – A. La Cava – S. Tognini – A. La Cava

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Diana/Sugarmusic/Madame Edizioni Musicali – Milano – Creazzo (VI)

SANGIOVANNI

Vincitore della sezione canto di Amici 2020/21, Sangiovanni (classe 2003, nato a Vicenza) è alla sua prima volta all’Ariston di Sanremo in gara. Arriva da una stagione colma di singoli pubblicati e riconoscimenti per alcuni dei brani estratti dal suo album omonimo d’esordio uscito nel maggio 2021.

Sangiovanni è la nuova popstar della musica italiana. Oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music. Diciassette dischi di platino e due ori per il progetto omonimo “Sangiovanni” (SUGAR), l’esordio discografico che lo ha certificato artista dell’anno.

20.58: Amadeus da solo presenta Sangiovanni, uno dei più attesi e più amati dai giovani

20.56: Amadeus riepiloga la classifica di ieri sera

20.54: Amadeus saluta l’orchestra di Sanremo e omaggia Monica Vitti, la cui foto campeggia sul palco

20.53: Amadeus scende le scale saluta il pubblico di Sanremo

20.52: Si apre il sipario dell’Ariston per la seconda serata di Sanremo 2022

20.51: Parte la sigla dell’Eurovisione

20.48: La serata inizierà con un omaggio di Amadeus e dell’Ariston a Monica Vitti

20.45: Questo l’ordine di uscita dei cantanti in gara questa sera:

Sangiovanni – “Farfalle”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Emma – “Ogni volta è così”

Matteo Romano – “Virale”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Tananai – “Sesso occasionale”

Irama – “Ovunque sarai”

Aka 7even – “Perfetta così”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

20.41: Questa sera, si esibiranno gli ultimi 13 dei 25 artisti in gara dopo i primi 12 che si sono esibiti ieri sera e sarà il modo per dare il primo giudizio ai pezzi, tenendo conto che al primo ascolto non sempre la canzone riesce ad avere il giusto riscontro su chi ascolta

20.39: Iniziato su RaiUno il Prima-Festival

20.38: Gli ospiti fissi saranno Fiorello e Checco Zalone. Questa sera gli ospiti musicali del Festival saranno Laura Pausini, che presenterà il nuovo singolo “Scatola”, scritto da Madame ed Ermal Meta, già vincitore del Festival di Sanremo.

20.34: A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera dall’attrice Lorena Cesarini, la giovane attrice conosciuta in “Suburra”

20.30: Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 al termine della serata finale di sabato 5 febbraio.

20.26: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della seconda serata della 72ma edizione del Festival di Sanremo

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda serata della 72ma edizione del Festival di Sanremo. OA Sport seguirà minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi aiuteranno nell’ascolto delle canzoni in gara, nell’individuare le qualità sonore e nel giudicare i look dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 al termine della serata finale di sabato 5 febbraio.

Saranno cinque serate piene di musica: nella seconda, questa sera, si esibiranno gli ultimi 13 dei 25 artisti in gara dopo i primi 12 che si sono esibiti ieri sera e sarà il modo per dare il primo giudizio ai pezzi, tenendo conto che al primo ascolto non sempre la canzone riesce ad avere il giusto riscontro su chi ascolta. Nella prima e nella seconda serata (martedì 1 e mercoledì 2 febbraio, con 12 o 13 artisti in gara ciascuna) voteranno la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, divisa per l’occasione in 3 componenti di voto, ognuna delle quali esprimerà la propria votazione in maniera indipendente: giuria della carta stampata e tv, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata, giuria delle radio, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata, giuria del web, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata. Il risultato complessivo determinerà una classifica delle 12 o 13 canzoni eseguite in ciascuna serata. Al termine della seconda serata verrà stilata una classifica generale congiunta di tutte le 25 canzoni in gara.

A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera dall’attrice Lorena Cesarini, la giovane attrice conosciuta in “Suburra”, mentre gli ospiti fissi saranno Fiorello e Checco Zalone. Questa sera gli ospiti musicali del Festival saranno Laura Pausini, che presenterà il nuovo singolo “Scatola”, scritto da Madame ed Ermal Meta, già vincitore del Festival di Sanremo.

Questi i Big in gara oggi: Aka 7even – “Perfetta così”, Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”, Elisa – “O forse sei tu”, Emma – “Ogni volta è così”, Fabrizio Moro – “Sei tu”, Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”, Irama – “Ovunque sarai”, Iva Zanicchi – “Voglio amarti”, Le Vibrazioni – “Tantissimo”, Matteo Romano – “Virale”, Sangiovanni – “Farfalle”, Tananai – “Sesso occasionale”.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda serata della 72ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo spettacolo. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento!

Foto Shutterstock