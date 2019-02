Presentazione Ferrari Mondiale F1 2019: data, programma, orario d’inizio, tv. Quando viene svelata la nuova Rossa?

Venerdì 15 febbraio (ore 10.45) verrà ufficialmente presentata la nuova Ferrari che disputerà il Mondiale F1 2019. Il Cavallino Rampante svelerà la nuova creatura ovviamente nella sede centrale di Maranello, tutti i tifosi attendono quella data per conoscere nel dettaglio la nuova macchina che sarà guidata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc nel corso della stagione. Le Rosse andranno ovviamente a caccia del titolo iridato e sfideranno la Mercedes di Lewis Hamilton senza sottovalutare la Red Bull.

Al momento non ci sono grandi indiscrezioni sulla nuova Ferrari, non si conosce nemmeno il nome che verrà svelato soltanto in occasione della presentazione. Quasi sicuramente sarà una monoposto col passo più lungo rispetto al 2018 e rivista in alcune parti proprio con l’intento di essere più performante in ottica duello con le Frecce d’Argento. La presentazione anticipa poi l’effettiva discesa in pista prevista per la settimana successiva in occasione dei test di Barcellona.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio della presentazione della nuova Ferrari per il Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della Ferrari, si attendono dettagli su eventuali trasmissioni in diretta tv.

QUANDO VIENE PRESENTATA LA NUOVA FERRARI? DATA, PROGRAMMA, ORARIO

VENERDI’ 15 FEBBRAIO:

10.45 Presentazione Ferrari

COME VEDERE LA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI: DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming sul sito della Ferrari, possibile diretta tv su Sky Sport.

FOTOCATTAGNI