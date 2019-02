Perugia-Modena, Semifinale Coppa Italia volley 2019: programma, orario e tv. Come vederla in streaming

Sabato 9 febbraio si giocherà Perugia-Modena, semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. All’Unipol Arena di Bologna andrà in scena uno scontro titanico tra la prima e la quarta della classifica di SuperLega che si sono già affrontate nell’ultimo weekend in un incontro di campionato vinto proprio dai Block Devils. I detentori del trofeo partiranno con tutti i favori del pronostico e sono motivati a raggiungere l’atto conclusivo ma dovranno stare molto attenti a non dare per scontato il successo dopo l’ultimo precedente, i Canarini hanno infatti tutti le carte in regola per risollevarsi e per mettere seriamente difficoltà i lanciatissimi Campioni d’Italia.

I ragazzi di Lorenzo Bernardi occupano il primo posto con un punto di margine su Trento, stanno affrontando un buon momento di forma, hanno ritrovato un buon gioco e stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo trascinati dal fenomeno Wilfredo Leon, dal buon opposto Aleksandar Atanasijevic, dai muri di Marko Podrascanin, dalla solidità di Filippo Lanza. Dall’altra parte della rete gli uomini di Julio Velasco dovranno davvero superarsi se vorranno piazzare il colpaccio, gli emiliani stanno affrontando un momento davvero molto difficile: la sconfitta in Champions League contro lo Zaksa e poi quella in campionato contro Modena hanno messo in crisi lo spogliatoio, Ivan Zaytsev dovrà dare il meglio di sé per risollevare la situazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Modena, semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERUGIA-MODENA, SEMIFINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 9 FEBBRAIO:

15.30 Sir Safety Conad Perugia vs Azimut Leo Shoes Modena

PERUGIA-MODENA, SEMIFINALE COPPA ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS