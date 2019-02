Pentathlon, Coppa del Mondo 2019: il calendario completo. Programma e date

Scatterà mercoledì 27 febbraio la Coppa del Mondo 2019 del pentathlon moderno: la prima tappa si terrà al Cairo, in Egitto. Il circuito maggiore dello sport del soldato si sposterà a metà aprile a Sofia, in Bulgaria, mentre a metà maggio farà tappa in Ungheria, precisamente a Székesfehérvár. A fine maggio ci si sposterà in Repubblica Ceca, a Kladno, mentre a fine giugno a Tokyo nelle Finali si faranno le prove generali delle Olimpiadi ed in questa sede saranno in palio anche le prime carte olimpiche. La diretta streaming di tutti gli eventi sarà assicurata da UIPM TV.

Di seguito il calendario completo:

27 febbraio-3 marzo World Cup Cairo (Egitto)

10-14 aprile World Cup Sofia (Bulgaria)

2-6 maggio World Cup Székesfehérvár (Ungheria)

21-26 maggio World Cup Kladno (Repubblica Ceca)

27-30 giugno World Cup Final Tokyo (Giappone, OG Qualifier)

diretta streaming su UIPM TV

Foto: FIPM