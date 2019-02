Pattinaggio artistico, Four Continents 2019: Shoma Uno in cerca della prima vittoria, Sui-Han pronti a stupire nelle coppie d’artistico

L’imponente impianto sportivo Honda Center di Anaheim, in California (USA), ospiterà questa settimana i Four Continents 2019, celebre competizione di pattinaggio artistico riguardante le nazioni extraeuropee giunta alla sua ventesima edizione. Tutte le gare in programma, nessuna esclusa, riservano svariati spunti d’interesse in vista dei Campionati del Mondo, in programma a Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo

Nella specialità individuale maschile Shoma Uno cercherà di conquistare per la prima volta la prima posizione nel prestigioso trofeo, complice anche l’assenza non solo del compagno di squadra Yuzuru Hanyu ma anche di Nathan Chen, detentore del titolo. Il Vice Campione Olimpico dovrà comunque difendersi dal cinese Jin Boyang, apparso in ripresa durante i Nazionali cinesi, ma anche dalla sorpresa della stagione, il coreano Junhwan Cha, reduce dal bellissimo terzo posto conquistato alla Finale Grand Prix di Vancouver. Proverà inoltre a trovare il suo spazio anche Keegan Messing, l’eroe di Skate Canada, pronto a dimostrare tutta la sua forza così come altri pattinatori di grande fattura come la stella di casa Jason Brown.

In campo femminile le pattinatrici giapponesi cercheranno di replicare la tripletta realizzata nella passata edizione; a guidare la spedizione ci sarà la giovanissima Rika Kihira, atleta dallo straordinario bagaglio tecnico candidata numero uno alla vittoria. I riflettori saranno inoltre puntati su Kaori Sakamoto, trionfatrice nella passata edizione e neo Campionessa Giapponese, ma anche su Mai Mihara, atleta che conquistò la vetta nel 2017. A cercare di rovinare la festa alle nipponiche ci saranno, oltre la promettente coreana Eunsoo Lim, anche le americane Mariah Bell e Bradie Tennell.

Nelle coppie di artistico potrebbe essere tutto facile per le coppie cinesi Chang Peng-YaYang Jin (secondi a Vancouver) e, soprattutto, Wejiing Sui-Cong Han, pronti a mandare un chiaro segnale sul fronte leadership ai francesi neo Campioni Europei Vanessa James e Morgan Ciprès. Decisamente più avvincente sarà invece la gara della danza sul ghiaccio, dove assisteremo al primo scontro stagionale tra gli americani Madison Hubbell-Zachary Donohue e i canadesi Kaetlyn Weaver-Andrej Poje, oltre che all’impatto in una competizione di rilievo per danzatori del calibro di Madison Chock-Evan Bates (i quali hanno cambiato guida tecnica proprio in questa stagione), Kaitlyin Hawayek-Jean Luc Baker e Piper Gilles-Paul Porier.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO DEI FOUR CONTINENTS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo