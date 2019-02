Parma-Inter 0-1, Serie A: Lautaro Martinez la risolve nel finale, i nerazzurri tornano al successo

L’Inter può finalmente tornare a festeggiare dopo un gennaio da incubo e sconfigge il Parma per 1-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono grazie a un gol del subentrato Lautaro Martinez nel finale e rafforzano il terzo posto in classifica con cinque punti di vantaggio su Roma e Lazio in attesa che giochi il Milan (i rossoneri possono portarsi a -4). I ducali rimangono invece in dodicesima posizione e la rincorsa verso un posto nella prossima Europa League si complica. D’Aversa conferma dieci undicesimi della squadra capace di pareggiare contro la Juventus, Siligardi completa il tridente offensivo con Gervinho e Inglese supportati da Kucka, Scozzarella e Barillà. Spalletti decide invece di dare una maglia da titolare a D’Ambrosio e Asamoah nella difesa completata da de Vrij e Skriniar, in attacco Icardi unica punta supportato da Joao Mario, Nainggolan e Perisic.

Avvio molto combattuto sotto il profilo atletico, la prima occasione arriva al 21′ quando Gervinho colpisce la traversa con una bordata al termine di un’azione personale cominciata dalla propria metà campo. I nerazzurri reagiscono gradualmente e si rendono pericolosi al 32′ con Perisic che conclude dopo una ripartenza di Joao Mario ma Sepe chiude lo specchio. Gli ospiti partono forte in avvio di ripresa con Nainggolan che si rende pericoloso al 47′ su filtrante di Joao Mario e al 55′ viene annullato un gol ai nerazzurri: D’Ambrosio insacca su corner di Brozovic ma l’ultimo tocco è di mano, serve il VAR per annullare la rete. Gli ospiti giocano in maniera più convinta e la partita si risolve nell’ultimo quarto d’ora: entra Lautaro Martinez per Joao Mario al 77′ e due minuti più tardi l’attaccante sblocca la partita con un destro potentissimo in seguito alla verticalizzazione di Nainggolan, letale la palla persa da Kucka a centrocampo. All’85 Brozovic colpisce il palo, non succede più nulla e l’Inter può finalmente festeggiare.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse