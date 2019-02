Pallanuoto, Europa Cup 2019: Marco Del Lungo, capitano del Settebello nella sfida contro la Francia a Marsiglia

Tutto pronto per l’ultimo appuntamento della fase a gironi dell’Europa Cup di pallanuoto maschile in chiave Nazionale italiana. Questa sera, a Marsiglia, il Settebello sarà impegnato alle 20 con i padroni di casa della Francia. Obiettivo centrare la terza vittoria di fila e mettere al sicuro la prima piazza del raggruppamento. Centrare il bersaglio grosso comporterebbe l’accesso diretto alle Finals di Zagabria con una posizione favorevole.

Un match che sarà accompagnato da una novità. Sarà infatti il portiere Marco Del Lungo il capitano della formazione di Sandro Campagna. Come riporta, La Gazzetta dello Sport, i gradi di capitano spettano all’estremo difensore che ha accolto con entusiasmo e orgoglio questa nomina. Compagine nostrana che dovrà fare a meno di Pietro Figlioli e di Matteo Aicardi e spetterà al civitavecchiese avere quest’ulteriore responsabilità: “Anche se non si tratta di un big match, non nascondo l’emozione. Nei quarti di finale della Final Eight affronteremo la Russia (in caso di vittoria contro i transalpini ndr.), mentre al Montenegro toccherebbe l’Ungheria“, sottolinea il portiere del Brescia, dando rilevanza al confronto odierno.

Una chance per Del Lungo che ha anche il sapore della rivincita, ripensando al 2017 e al morbillo che lo costrinse a dare forfait ai Mondiali a Budapest (Ungheria): “Fu una brutta botta anche perché attraversavamo un bel momento“. Non resta a questo punto che far seguire i fatti alle parole e giocare nella piscina di Marsiglia, dimostrando le proprie qualità tecniche e morali.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Renzo Brico