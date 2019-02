Pallamano, Serie A maschile 2019: Bolzano passa col brivido a Gaeta, bene Fasano, Conversano e Pressano

La 17esima giornata della Serie A di pallamano maschile ci ha lasciato come al solito molto spettacolo e molte emozioni, ma anche la consapevolezza che per i play-off sarà una battaglia tra cinque squadre, per solamente quattro posti disponibili, ma andiamo con ordine.

Iniziamo il nostro recap dalla vetta della classifica, e quindi dal Bolzano, che suda le famigerate sette camicie in casa della Mfoods Carburex Gaeta, riuscendo ad avere la meglio per 21-19 nel finale, grazie alle 9 reti di un ispirato Dean Turkovic, con il Pressano che regge il passo, sconfiggendo 31-23 la Ego Siena al PaLavis.

Facile anche il successo del Conversano, che tra le mura amiche si impone 35-18 su uno spento Cingoli, mentre perde terreno il Cassano Magnago, che privo del bomber Alessio Moretti viene piegato 28-22 dalla Acqua&Sapone Junior Fasano, la quale potrebbe, in caso di vittoria nel recupero infrasettimanale, tornare a sperare nei play-off.

Il coraggio non basta invece al Bologna, che al Pala Savena cede 30-25 al Trieste di un ispirato Bozidar Lekovic, autore di 8 reti, con la Metelli Cologne che riesce ad avere la meglio sul Fondi per 28-22, mentre il quadro è chiuso dal 22-21 del Merano sul Brixen nel derby dell’Alto Adige.

I risultati della 17^ giornata:

GIORNO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT 9 febbraio MFoods Carburex Gaeta – Bozen 19-21 Download PDF 9 febbraio Conversano – Cingoli 35-18 Download PDF 9 febbraio Pressano – Ego Siena 31-23 Download PDF 9 febbraio Bologna United – Trieste 25-30 Download PDF 9 febbraio Metelli Cologne – Banca Popolare Di Fondi 28-22 Download PDF 10 febbraio Acqua&Sapone Junior Fasano – Cassano Magnago 28-22 Download PDF 10 febbraio Alperia Merano – Brixen 22-21 Download PDF

La classifica aggiornata:

Bolzano 31 pti, Pressano 27, Conversano 25, Cassano Magnago 22, Acqua&Sapone Junior Fasano 19*, Trieste 17, Ego Siena 15, Alperia Merano 14, Brixen 14*, Metelli Cologne 13, Banca Popolare di Fondi 13, MFoods Carburex Gaeta 10, Cingoli 10, Bologna United 6

*una partita in meno

Foto: FIGH