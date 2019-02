Pallamano femminile, Coppa Italia 2019: vince la Jomi Salerno, Brescia sconfitta in finale 26-21

Va alla Jomi Salerno l’edizione 2019 della Coppa Italia di pallamano femminile, con le campane capaci di disputare una Final8 ad altissimi livelli, sconfiggendo in finale 26-21 la Leonessa Brescia, al termine di una sfida molto entusiasmante.

L’inizio è infatti di marca lombarda, con Girotto e compagne che riescono a reggere il passo, trascinate dalla parate di una strepitosa Piffer, un fattore nel primo tempo, con il vantaggio che dura fino al 9-9, quando le prime in classifica si riprendono la scena, chiudendo la prima frazione sul 13-11.

Nella ripresa le poche rotazioni non permettono a Brescia di continuare a sognare la vittoria. Suleiky Gomez e Ilaria Dalla Costa trascinano infatti a suon di gol la Jomi, che al 45′ si ritrova sul 20-15, in una situazione ottimale per controllare fino alla fine, chiudendo sul 26-21.

Per Salerno si tratta della quinta Coppa Italia della sua storia, la seconda consecutiva, mentre il terzo posto va al Brixen, giustiziere 25-22 della Mechanic System Oderzo padrona di casa.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIGH