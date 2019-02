Oscar 2019 in streaming: orario d’inizio e come vederli in tv. Il programma completo

Sta per scattare al Dolby Theatre di Los Angeles l’edizione numero 91 degli Academy Awards, meglio nota come “La Notte degli Oscar”: nella tarda serata italiana infatti, precisamente poco dopo la mezzanotte, ci sarà la sfilata delle stelle sul red carpet della manifestazione, e poi a partire dalle ore 2.00 della notte (ore 17 locali) avrà il via la cerimonia di premiazione.

Grande attesa per la statuetta più importante, quella di miglior film, per la quale sono in corsa: Black panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, La favorita, Green book, Roma, A star is born e Vice. Tanti infine gli ospiti previsti, tra i quali spiccano: Pharrell Williams, Krysten Ritter, Sam Rockwell Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey e Whoopi Goldberg.

IL PROGRAMMA DELLA NOTTE DEGLI OSCAR

La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in chiaro a partire dalle ore 23.40 italiane su TV8 ed in streaming su tv8.it, mentre la diretta di Sky inizierà alle ore 22.50 su Sky Cinema Oscar canale 304, che poi sarà visibile anche su Sky Uno a partire dalle ore 00.30. Naturalmente in streaming le trasmissioni saranno visibili su Sky Go.

Domenica 24 febbraio

ore 22.50 Diretta Notte degli Oscar 2019 su Sky Cinema Oscar (dalle 00.30 anche su Sky Uno) e su Sky Go

ore 23.40 Diretta Notte degli Oscar 2019 su TV8 e tv8.it

