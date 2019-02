Omloop Het Nieuwsblad 2019: il percorso ai raggi X. Tredici muri da affrontare

Si infiamma il calendario del ciclismo a livello internazionale. Ora siamo quasi giunti alla primavera e dunque si inizia a far sul serio. Si disputa sabato la prima corsa in linea di questo 2019 per quanto riguarda il circuito World Tour: la Omloop Het Nieuwsblad. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso.

200 chilometri da Merelbeke a Ninove, tantissime le insidie che affronteranno i corridori. Grandi protagonisti saranno ovviamente i muri: tredici gli strappi da percorrere, ai quali vanno ad aggiungersi nove tratti in pavè. Si affrontano alcune delle côte storiche del Giro delle Fiandre: c’è il Grammont, penultimo strappo prima del Bosberg. La corsa si deciderà sicuramente su quel tratto: possibile che a giocarsi il successo sarà un gruppetto ristretto di corridori.

L’altimetria

I muri dell’Omloop Het Nieuwsblad 2019

Leberg (950m – Media 4,2% – Max 13,8%)

Den Ast (450 m)

Katteberg (1000m)

Leberg (950m – Media 4,2% – Max 13,8%)

Rekelberg (800m – Media 4 % – Max 9 %)

Valkenberg (540m – Media 8,1%, Max 12,8%)

Wolvenberg (645m – Media 7,9% – Max. 17,3%)

Molenberg (463m – Media 7% – Max. 14,2% – Pavé: 300m)

Leberg (950m – Media 4,2% – Max 13,8%)

Berendries (940m – Media 7% – Max. 12,3% )

Elverenberg – Vossenhol (1268m – Media 3.6% – Max. 9% Pavé: 650m)

Grammont (475m – Media 9,3% – Max. 19.8% – Pavé: 475m)

Bosberg (980m – Media 5,8% – Max. 11% – Pavé: 400m)

