Olympiacos-Trento, Semifinale Cev Cup 2019: programma, orario e tv. Come vederla in streaming

Martedì 26 febbraio si giocherà Olympiakos-Trento, semifinale d’andata della CEV Cup 2019 di volley maschile. I Campioni del Mondo voleranno in Grecia per affrontare la compagine ellenica, i ragazzi di Angelo Lorenzetti partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare la trasferta se vogliono concretamente sognare la qualificazione all’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici sono reduci dal successo contro Padova e vogliono ripetersi in Europa, l’obiettivo è quello di vincere per poi affrontare il match di ritorno in casa con più tranquillità.

Trento si affiderà alla regia di Simone Giannelli, alle bordate di Luca Vettori e Uros Kovacevic, ai solidi muri di Lisinac, al forte libero Jenia Grebennikov per scardinare la resistenza dei padroni di casa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Olympiakos-Trento, semifinale d’andata della CEV Cup 2019 di volley maschile che sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

OLYMPIAKOS-TRENTO, SEMIFINALE D’ANDATA CEV CUP: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO:

26.00 Olympiakos vs Itas Trentino

OLYMPIAKOS-TRENTO, SEMIFINALE D’ANDATA CEV CUP: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniele Ricci LPS