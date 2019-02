NBA, All Star Game 2019 oggi: orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Programma Team LeBron vs Team Giannis

Dopo la disputa di tutti gli eventi precedenti, arriva il clou di questo weekend di Charlotte: l’All Star Game, la Partita delle Stelle, quella che calamita l’attenzione di mezzo mondo.

Dallo scorso anno il format dell’All Star Game è stato cambiato: per questo motivo non si gioca più la tradizionale sfida tra i migliori della Eastern Conference e quelli della Western Conference, bensì quella tra due formazioni allestite dai due più votati a Est e a Ovest. Nascono così il Team LeBron (James) e il Team Giannis (Antetokounmpo), che hanno comunque potuto pescare tra una selezione di stelle dell’una e dell’altra conference. Sarà l’ultima volta in questo contesto per Dwyane Wade e Dirk Nowitzki, due che al basket NBA (e non solo) hanno dato tantissimo nella loro lunghissima carriera. C’è una speranza da parte di tutto il pubblico: che la partita sia vera, e che non si trasformi in un corollario di azioni che nulla hanno a che vedere con anche solo una parvenza di agonismo.

L’All Star Game NBA 2019 si terrà a Charlotte nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno e Sky Sport NBA ed inoltre in streaming su SkyGo.

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO

ore 02.00: All Star Game (Team LeBron vs Team Giannis)

Foto: Matteo Marchi