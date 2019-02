NBA 2019, i risultati della notte (26 febbraio): Gallinari supera Doncic nella sfida più attesa, terza sconfitta consecutiva per gli Spurs

Tante emozioni nelle undici partite in programma in questa ricca notte NBA. Golden State e Milwaukee risolvono senza troppe difficoltà le pratiche Charlotte e Chicago confermandosi le formazioni più attrezzate. Philadelphia, Houston e Portland centrano vittorie importanti in ottica playoff, mentre Indiana cade a Detroit. Buone notizie da parte dei Clippers di Danilo Gallinari che tornano al successo contro Dallas. Prosegue invece il momento di difficoltà per Lakers e Spurs.

Importante vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Dallas Mavericks per 121-112. Nell’atteso duello tra due dei giocatori europei più decisivi in questa prima parte della stagione, Luka Doncic (28 punti, 10 punti e 10 assist) non riesce ad evitare la sconfitta dei propri compagni nonostante la tripla doppia. L’azzurro Danilo Gallinari (20 punti) invece recita un ruolo di primo piano nel successo della formazione di Doc Rivers, per la quale sono determinanti anche Montrezl Harrell (32 punti) e Lou Williams (21 punti). Brutta sconfitta, la terza consecutiva, per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, sconfitti sul campo dei Brooklyn Nets con il punteggio di 101-85. Pessima prestazione offensiva degli uomini di Gregg Popovich, che trovano il canestro quasi esclusivamente con LaMarcus Aldridge (26 punti) e DeMar DeRozan (23 punti). La formazione di casa invece sfrutta una buona prova corale, guidata dal solito D’Angelo Russell (23 punti), per aggiudicarsi una vittoria importante in chiave playoff.

Favori del pronostico rispettati dalle due formazioni di vertice. Sul campo dei Chicago Bulls successo in rimonta dopo un brutto primo quarto dei Milwaukee Bucks per 106-117. In assenza di Giannis Antetokounmpo, ci pensano Khris Middleton (22 punti) e Malcolm Brogdon (22 punti) ad archiviare la quinta vittoria consecutiva per la squadra di Mike Budenholzer, mentre non basta ai padroni di casa l’ottima prestazione della coppia composta da Lauri Markkanen (26 punti e 12 rimbalzi) e Robin Lopez (26 punti). Netta vittoria anche dei Golden State Warriors in casa degli Charlotte Hornets con il punteggio di 110-121. Klay Thompson (26 punti) e DeMarcus Cousins (24 punti e 11 rimbalzi) si prendono la scena, replicando con successo a Cody Zeller (28 punti) e Kemba Walker (23 punti).

Vittoria molto significativa dei Detroit Pistons contro gli Indiana Pacers per 113-109 al termine di una partita condotta sempre dai padroni di casa, con un unico passaggio a vuoto in avvio di ripresa che ha permesso agli ospiti di ristabilire momentaneamente l’equilibrio. In luce per la squadra allenata da Dwane Casey soprattutto Andre Drummond (26 punti e 16 rimbalzi), Blake Griffin (20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e Luke Kennard (19 punti), mentre Bojan Bogdanovic (25 punti) e Domantas Sabonis (23 punti) non riescono ad incidere sull’esito dell’incontro. Successo con brivido nel finale, ma dal peso specifico elevatissimo, anche per i Philadelphia 76ers, che superano in trasferta i New Orleans Pelicans con il punteggio di 110-111. Gli ospiti conducono l’incontro con sicurezza trascinati soprattutto da Tobias Harris (29 punti e 10 rimbalzi), ma si complicano la vita nel finale lasciando riavvicinare la formazione di Alvin Gentry e salvandosi soltanto grazie alla tripla sbagliata di E’Twaun Moore allo scadere. Jrue Holiday (22 punti) e Julius Randle (19 punti e 14 rimbalzi) sono gli elementi più positivi per i padroni di casa.

Successo piuttosto agevole in casa dei Cleveland Cavaliers da parte dei Portland Trail Blazers, che si impongono con il punteggio di 110-123 dominando soprattutto nei primi due quarti e gestendo con qualche apprensione il margine nella ripresa. Grande protagonista dell’incontro C.J. McCollum (35 punti), affiancato da un solido Damian Lillard (21 punti). Cedi Osman (27 punti) è invece il migliore tra gli uomini di Larry Drew. Vittoria importante in ottica playoff anche per gli Houston Rockets contro gli Atlanta Hawks per 119-111. La formazione allenata da Mike D’Antoni risolve la partita con un deciso allungo nella seconda metà del terzo periodo, trascinata dal solito James Harden (28 punti) e da Chris Paul (20 punti). Alla squadra ospite non basta la serata di primissimo piano di Trae Young (36 punti) ad evitare la sconfitta.

Nelle ultime tre partite in programma successo in rimonta dei Minnesota Timberwolves sui Sacramento Kings per 112-105, grazie ad una prova da autentico trascinatore di Karl-Anthony Towns (34 punti e 21 rimbalzi). La doppia doppia di Marvin Bagley (25 punti e 11 rimbalzi) e De’Aaron Fox (23 punti) non bastano alla formazione di Dave Joerger. Delusione Los Angeles Lakers, sconfitti sul campo dei Memphis Grizzlies con il punteggio di 110-105 nonostante l’ottima prova di Brandon Ingram (32 punti) e la tripla doppia di LeBron James (24 punti, 12 rimbalzi e 11 assist). Decisivi per il successo degli uomini di J.B. Bickerstaff, che ritrovano la vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, Mike Conley (30 punti) e Jonas Valanciunas (20 punti e 13 rimbalzi). Si interrompe infine il lunghissimo digiuno dei Phoenix Suns che si impongono in un finale tiratissimo in casa dei Miami Heat per 121-124 e ritrovano il successo dopo diciassette sconfitte. Devin Booker (20 punti) e Tyler Johnson (18 punti) sono i migliori per la formazione di Igor Kokoskov, mentre le doppie doppie di Hassan Whiteside (29 punti e 11 rimbalzi) e di Kelly Olynyk (28 punti e 10 rimbalzi) non evitano la terza sconfitta consecutiva agli uomini di Erik Spoelstra.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

Detroit Pistons – Indiana Pacers 113-109

Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers 110-123

Charlotte Hornets – Golden State Warriors 110-121

Brooklyn Nets – San Antonio Spurs 101-85

Miami Heat – Phoenix Suns 121-124

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 112-105

Houston Rockets – Atlanta Hawks 119-111

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 106-117

New Orleans Pelicans – Philadelphia 76ers 110-111

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 110-115

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 121-112

roberto.pozzi@oasport.it