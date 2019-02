NBA 2019, i risultati della notte (23 febbraio): ottimo Gallinari, Belinelli non basta agli Spurs. Partita pazzesca tra OKC e Utah

Sono nove le partite della notte NBA. In campo entrambi gli italiani, ma il bilancio è stato di una vittoria e sconfitta. Bel successo per Danilo Gallinari e i suoi Los Angeles Clippers, che superano 112-106 i Memphis Grizzlies sul loro campo. Grande prestazione proprio del “Gallo”, che mette a referto 23 punti ed 8 rimbalzi. Il migliore per i Clippers, però, è Montrezl Harrell, che chiude con 30 punti, mentre a Memphis non basta la doppia doppia di Mike Conley (25 punti e 10 rimbalzi).

A perdere è stato, dunque, Marco Belinelli, ma la guardia azzurra è stato autore di un’ottima partita contro i Toronto Raptors, chiudendo con 21 punti e 6 rimbalzi. Vincono i canadesi 120-117 con Belinelli che ha mancato la tripla del supplementare proprio sulla sirena. Per Toronto il migliore è il grande ex Kawhi Leonard, che ha messo a referto 25 punti e 6 rimbalzi.

Partita semplicemente pazzesca quella tra gli Oklahoma City Thunder e gli Utah Jazz. Vince OKC 148-147 grazie al canestro ad un secondo dalla fine di Paul George, autore alla fine di 45 punti e 9 assist. Russell Westbrook sfiora una clamorosa tripla doppia, chiudendo con 43 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. A Utah, invece, non bastano i 38 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Rudy Gobert (26 punti e 16 rimbalzi).

Terza vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che continuano a tenere il passo dei Golden State Warriors. Successo per 114-104 contro i Dallas Mavericks, privi comunque di Luka Doncic. Grande prova di squadra per Denver, con sette giocatori in doppia cifra e tra questi c’è anche Isaiah Thomas con 16 punti.

Netta vittoria degli Indiana Pacers, sempre terzi nella Eastern Conference, che si impongono 126-111 dai New Orleans Pelicans grazie soprattutto ai 24 punti di Wesley Matthews e ai 20 di Bogdan Bogdanovic. Restando sempre ad Est comoda vittoria anche per gli Charlotte Hornets sui Washington Wizards per 123-110. Per Charlotte il migliore è Kemba Walker con la doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi, mentre a Washington non sono bastati i 46 punti di Bradley Beal.

Un Reggie Jackson da 32 punti è decisivo nella vittoria dei Detroit Pistons per 125-122 sugli Atlanta Hawks. Successo anche per i Minnesota Timberwolves, che, nonostante l’assenza di Karl-Anthony Towns, superano 115-104 i New York Knicks con 20 punti di Derrick Rose. Successo a sorpresa dei Chicago Bulls, che superano 110-109 gli Orlando Magic con la doppia doppia di Lauri Markkanen (25 punti e 11 rimbalzi).

Questo il riepilogo dei risultati

Charlotte Hornets – Washington Wizards 123-110

Indiana Pacers – New Orleans Pelicans 126-111

Orlando Magic – Chicago Bulls 109-110

Toronto Raptors – San Antonio Spurs 120-117

Atlanta Hawks – Detroit Pistons 122-125

New York Knicks – Minnesota Timberwolves 104-115

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 106-112

Dallas Mavericks – Denver Nuggets 104-114

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 148-147 d.t.s

Foto: Matteo Marchi