Napoli-Zurigo in tv oggi: orario d’inizio, tv e come vederlo in streaming

Oggi giovedì 21 febbraio si gioca Napoli-Zurigo, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. Allo Stadio San Paolo andrà in scena un match decisivo per la qualificazione al prossimo turno, i partenopei scenderanno in campo con tutti i favori del pronostico forti della vittoria per 3-1 maturata in trasferta la scorsa settimana e di fronte al proprio pubblico vorranno chiudere i conti. I ragazzi di Carlo Ancelotti non dovrebbero avere grossi problemi contro la modesta compagine svizzera e vogliono proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza, dopo il pareggio casalingo contro il Torino in Serie A bisogna immediatamente rialzare la testa e guardare al futuro.

Insigne e compagni devono difendere i due gol di vantaggio ottenuti in terra elvetica ma cercheranno anche di andare a segno per regalare una gioia ai propri tifosi, Ancelotti potrebbe optare per un mini turnover in modo da fare rifiatare alcuni uomini in vista dei prossimi impegni di campionato, non bisogna sottovalutare i rivali ma ci sono tutti i margini per affrontare questa sfida con grande tranquillità forti del vantaggio accumulato sette giorni fa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Zurigo, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NAPOLI-ZURIGO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO:

18.55 Napoli-Zurigo

NAPOLI-ZURIGO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: antonio-balasco-shutterstock