MotoGP, Test Sepang 2019: Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli sotto i riflettori. Alle porte la stagione del possibile decollo

La stagione 2019 della MotoGP è ormai alle porte, con i prossimi giorni che vedranno i migliori centauri del Pianeta girare sul tracciato di Sepang (Malesia) nella penultima finestra di test prima dell’esordio iridato in Qatar. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni e con la rinnovata consapevolezza di poter contare su una nuova generazione di piloti cresciuti sotto l’ala di Valentino Rossi e finalmente rappresentata nella classe regina dai due ultimi Campioni del Mondo di Moto2, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia.

Per il primo si tratta del secondo anno nella classe regina dopo una stagione da esordiente non esaltante dal punto di vista dei risultati e della velocità (chiusa comunque con il riconoscimento di rookie dell’anno) in cui ha faticato ad entrare in sintonia con la versione 2017 della Honda nel team Marc Vds, mentre nel 2019 Franco farà parte della nuova scuderia Yamaha Petronas Srt. Il romano classe 1994 avrà a disposizione la stessa Yamaha ufficiale guidata da Rossi e Vinales, ed infatti si è dimostrato subito competitivo sin dai primi test di novembre a Valencia e Jerez. I presupposti per il salto di qualità ci sono, inoltre verrà affiancato in questa nuova avventura da Ramon Forcada, ex capotecnico di Jorge Lorenzo e Maverick Vinales nella scuderia di Iwata.

Per il Campione del Mondo 2018 di Moto2, Francesco Bagnaia, la tavola sembra apparecchiata per un’annata d’esordio molto interessante in cui si potrà misurare con i top rider della categoria in sella ad una Ducati Pramac (ovvero la moto guidata nel 2018 da Dovizioso e Lorenzo) molto competitiva. La carriera di “Pecco” è in grande ascesa e, dopo alcune stagioni di Moto3 discontinue ed un’esperienza in Moto2 trionfale, sembra già pronto per affrontare una stagione da protagonista anche nella classe regina. I primi test di Valencia e Jerez hanno fatto intravedere le grandi capacità di adattamento di Bagnaia alla nuova moto, con il torinese che ha fatto segnare dei tempi in linea con quelli del nuovo compagno di squadra australiano Jack Miller. L’obiettivo principale della stagione di “Pecco” sarà accumulare esperienza in un contesto di gara ancora sconosciuto cercando però di giocarsela perlomeno alla pari con Miller nell’arco dell’intera annata. Il talento del piemontese è indiscutibile, staremo a vedere se riuscirà a metterlo in mostra sin dai primi weekend dell’anno nel suo percorso di crescita.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo