MotoGP, Test Qatar 2019. Marquez: “Obiettivo testare le parti clou della Honda”. Lorenzo: “Soddisfatto del mio polso”.

La MotoGP tornerà in pista dal 23 al 25 febbraio per gli ultimi tre giorni di Test prima dell’inizio del Mondiale, il Circus farà tappa in Qatar proprio dove il prossimo 10 marzo si disputerà il primo Gran Premio della stagione. Marc Marquez è come sempre il grande favorito della vigilia ma il Campione del Mondo deve ancora fare i conti con gli acciacchi post-operazione anche se lo spagnolo non si nasconde e mostra tutto il suo entusiasmo prima della partenza alla volta del Medio Oriente: “Siamo agli ultimi test prima dell’inizio della stagione e sono entusiasta di tornare a guidare e continuare il lavoro svolto in Malesia. Da Sepang in poi ho continuato a lavorare per migliorare la condizione della mia spalla e sono fiducioso che sarò in una condizione fisica migliore rispetto alla Malesia: l’obiettivo è quello di testare le parti più importanti per Honda, in modo da poter iniziare bene la stagione“.

Debutto stagionale, invece, per Jorge Lorenzo che aveva saltato i Test in Malesia a causa dei problemi al polso. Il pilota della Honda ha parlato della sua condizione fisica dopo la frattura allo scafoide sinistro: “Ho lavorato molto per migliorare la funzionalità del mio polso e sono soddisfatto dei progressi, naturalmente mi sarebbe piaciuto essere in condizioni migliori, ma sento che a Losail saremo in grado di fare un test produttivo. Come prima cosa dobbiamo capire la mia condizione in sella alla moto: ho visto una Honda che ha fatto molti progressi a Sepang e non vedo l’ora di tornare sulla RC213V e di prepararmi al meglio per la prossima stagione“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo