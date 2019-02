MotoGP, Test MotoGP 2019. Jorge Lorenzo: “Soffro in frenata, siamo lontani dal top. Mi manca il ritmo”

Jorge Lorenzo è tornato in pista in occasione della prima giornata di Test MotoGP a Losail ma lo spagnolo ha accusato delle importanti difficoltà visto che non si è ancora completamente ripreso dall’operazione allo scafoide sinistro. Il pilota della Honda ha pagato più di due secondi di distacco dal leader Vinales e ha chiuso nelle retrovie della classifica, l’analisi dell’ex ducatista rilasciata a it.motosport.com è stata molto chiara: “Soffro ancora un po’ in frenata, ma il problema più grande è la mancanza di tempo. Di fatto, sono solo tre ore di prove, che lavorando si riducono ad una. Non abbiamo potuto provare quasi niente per migliorare la moto. Siamo ancora lontani dal trovare la posizione di guida giusta, quindi devo cambiare molte cose a livello di ergonomia“.

Jorge Lorenzo ha analizzato la moto: “Ci hanno portato della gomma per la sella che doveva garantire più aderenza, ma in realtà ne ha data meno. In alcune curve scivolo dalle pedane, quindi dobbiamo migliorare anche quelle. Inoltre mi mancano il ritmo e tante ore in moto. Penso che la Honda abbiamo migliorato molto il motore, perché Marc è stato il più veloce sul rettilineo. Ma sono troppo lontano per trarre delle conclusioni. Ci sono molte cose insieme che mi rendono così lontano. Questa moto ha molti aspetti positivi e altri che non lo sono così tanto. A poco a poco arriveremo“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo