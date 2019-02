MotoGP, Test Losail 2019: risultati e classifica prima giornata. Vinales davanti a tutti, Valentino Rossi e Dovizioso in top-5

Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo nella prima giornata dei Test MotoGP a Losail, lo spagnolo della Yamaha ha giganteggiato in Qatar stampando un rilevante 1:55.051 che gli ha permesso di precedere Rins di un decimo. Andrea Dovizioso si è messo in luce con la sua Ducati e ha chiuso al terzo posto a mezzo secondo dal leader, appena davanti a Danilo Petrucci e a Valentino Rossi che hanno risposto presente. Marc Marquez attardato, il Campione del Mondo è soltanto decimo a oltre un secondo mentre Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra in Honda, ha concluso nelle retrovie con ancora delle difficoltà fisiche. Di seguito la classifica dei tempi della prima giornata di Test MotoGP a Losail.

CLASSIFICA TEST MOTOGP, DAY 1:

1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.051 48 / 50

2 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:55.159 0.108 0.108 45 / 48

3 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:55.550 0.499 0.391 23 / 29

4 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:55.594 0.543 0.044 25 / 37

5 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:55.604 0.553 0.010 42 / 47

6 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.694 0.643 0.090 44 / 44

7 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:55.772 0.721 0.078 42 / 49

8 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:55.943 0.892 0.171 28 / 45

9 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:56.040 0.989 0.097 43 / 47

10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:56.167 1.116 0.127 26 / 34

11 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:56.264 1.213 0.097 47 / 52

12 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:56.358 1.307 0.094 24 / 34

13 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:56.447 1.396 0.089 28 / 30

14 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:56.511 1.460 0.064 45 / 47

15 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:56.738 1.687 0.227 27 / 45

16 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:56.770 1.719 0.032 24 / 53

17 OLIVEIRA, Miguel KTM Tech 3 Racing 1:56.891 1.840 0.121 28 / 42

18 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:56.921 1.870 0.030 23 / 43

19 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:56.932 1.881 0.011 33 / 46

20 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:57.053 2.002 0.121 22 / 39

21 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:57.090 2.039 0.037 31 / 38

22 SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing 1:57.137 2.086 0.047 29 / 48

23 SYAHRIN, Hafizh KTM Tech 3 Racing 1:57.459 2.408 0.322 30 / 44

Foto: Valerio Origo