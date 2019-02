MotoGP, Test Losail 2019. Marc Marquez: “Contento del primo giorno, la spalla è migliorata. La Honda fatica in Qatar”

Marc Marquez non può ritenersi completamente soddisfatto del risultato ottenuto al termine della prima giornata di Test MotoGP a Losail, il Campione del Mondo ha faticato a esprimersi al meglio sul circuito del Qatar e non è andato oltre una deludente decima posizione a oltre un secondo dal leader Maverick Vinales. Il pilota della Honda è però sembrato ottimista nelle dichiarazioni rilasciate a es.motorsport.com: “Per essere il primo giorno sono molto felice perché la spalla è migliorata molto, i rivali non avranno un vantaggio dovuto alle mie condizioni fisiche. Il terzo giorno cercherò di fare una lunga simulazione se starò davvero bene“.

Lo spagnolo ha analizzato in questo modo il distacco dalla vetta: “Siamo un po’ lontani, dobbiamo lavorare sul set-up della moto e questo non è il posto migliore perché questo tracciato ci ha sempre dato dei problemi, la buona notizia è che ci sono ancora due giorni per provare. Abbiamo visto che lo sviluppo portato a Sepang non funziona su questa pista: in Malesia la moto era facile da guidare mentre qui soffriamo molto“.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo