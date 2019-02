MotoGP, Test Losail 2019 in tv, come vederli e seguirli in tempo reale. Programma e orari

Ultimo sforzo prima del grande inizio per i piloti ai nastri di partenza del Mondiale MotoGP 2019, che si apprestano ad affrontare gli ultimi tre giorni di test pre-stagionali da sabato 23 a lunedì 25 febbraio sul tracciato di Losail, in Qatar. Il circuito qatariota sarà sede della prima tappa del Motomondiale, in programma dall’8 al 10 marzo, perciò i team sfrutteranno quest’ultima finestra di prove libere per mettere a punto un set-up ideale in vista del Gran Premio.

Numerosi gli spunti d’interesse della tre-giorni nel deserto emiro, con il rientro dall’infortunio per Jorge Lorenzo sulla Honda, una Ducati che proverà a confermarsi al vertice dal punto di vista tecnico ed una Yamaha in crescita ma ancora un gradino dietro ai punti di riferimento delle ultime due stagioni. Grande curiosità per capire la griglia di partenza virtuale in vista della partenza di un campionato che si preannuncia molto spettacolare, equilibrato e allettante in chiave azzurra, con almeno cinque nostri portacolori competitivi e in lotta per le posizioni di vertice.

I test di Losail non saranno trasmessi nè in diretta tv nè in diretta streaming, ma sarà possibile seguire l’evento su OASport tramite le consuete DIRETTE LIVE testuali con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo della tre-giorni di test sulla pista qatariota di Losail, sede della prima gara della stagione.

PROGRAMMA COMPLETO TEST LOSAIL MOTOGP 2019

Sabato 23 febbraio

ore 14.00-20.00 prima giornata di test

Domenica 24 febbraio

ore 14.00-20.00 seconda giornata di test

Lunedì 25 febbraio

ore 14.00-20.00 terza giornata di test

Foto: Valerio Origo