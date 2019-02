Inter-Eintracht Francoforte, ottavi Europa League 2019: programma, orari e tv. Date di andata e ritorno

Saranno i tedeschi dell’Eintracht Francoforte gli avversari dell’Inter negli ottavi di finale di Europa League 2019. Un sorteggio tutto sommato positivo per i neroazzurri, che se la vedranno con una squadra insidiosa, ma oggettivamente non trascendentale. Al momento il Francoforte occupa la settima posizione in Bundesliga. Andiamo a scoprire il programma del doppio confronto.

PROGRAMMA INTER-EINTRACHT FRANCOFORTE, OTTAVI EUROPA LEAGUE 2019

ANDATA: GIOVEDI’ 7 MARZO

Eintracht Francoforte-Inter

RITORNO: GIOVEDì 14 MARZO

Inter-Eintracht Francoforte

COME VEDERE IN TV

Entrambe le sfide saranno trasmesse in tv e streaming da Sky Sport e Sky Calcio.

Foto: Fabrizio Bertani/Shutterstock.com