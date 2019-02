MotoGP, Test Losail 2019: Ducati, una pista amica per provare a spaventare la concorrenza in vista del Mondiale

Quattro Ducati davanti a tutti: è questo il dato con cui si siamo lasciati alle spalle la Malesia. Nella tre giorni di test sul tracciato di Sepang le Rosse hanno messo in mostra un passo invidiabile sia sul giro secco che sui long run, risolvendo in quest’ultimo caso le iniziali criticità sul consumo degli pneumatici, con poco grip in pista ed alte temperature.

Il lavoro di affinamento ha dato i suoi frutti e Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, senza contare anche il Team Pramac con uno strepitoso Francesco “Pecco” Bagnaia” (secondo nell’ultimo giorno), possono avere motivi per cui essere soddisfatti. Una GP19 che al momento non si è svelata completamente ma solo in parte. La nuova carena ha colpito l’attenzione di tanti ma è stata nella cura dei dettagli il passo in avanti. La politica di Gigi Dall’Igna è la seguente: partire dalla buona base della GP18 per poi evolvere con il nuovo progetto.

I tempi, allo stato attuale delle cose, sono stati premianti e soprattutto i piloti hanno avuto delle risposte molto positive rispetto ad uno dei nodi cruciali della Rossa: la velocità di percorrenza in curva. Un aspetto che spesso ha rappresentato il tallone d’Achille della moto di Borgo Panigale e che, grazie al lavoro dei tecnici, si sta risolvendo, sempre però considerando che la pista malese non è l’ideale per poterlo affermare con certezza.

Servirà dunque la controprova. E sul tracciato di Losail (Qatar), sede dei prossimi test dal 23 al 25 febbraio, la Ducati si aspetta di avere riscontri altrettanto confortanti. In teoria, anche questo circuito dovrebbe essere gradito alla moto italiana: grandi accelerazioni e frenate importanti. Potrebbe essere quindi un’occasione per “spaventare” ulteriormente i rivali. Tuttavia per la scuderia nostrana la necessità sarà quella di continuare a sviluppare alcuni particolari su una due ruote nata bene ma che andrà migliorata costantemente per realizzare per davvero il sogno iridato.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo