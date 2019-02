MotoGP, Test Losail 2019. Andrea Dovizioso: “Non do importanza ai tempi, lavoriamo per vincere la gara”

Andrea Dovizioso può ritenersi ampiamente soddisfatto dopo la prima giornata di Test MotoGP A Losail, il vicecampione del mondo ha concluso in terza posizione a mezzo secondo da Maverick Vinales e ha lanciato degli ottimi segnali in sella alla sua Ducati. Il forlivese, che aveva brillato anche a Sepang, ha ribadito ancora una volta che non guarda più di tanto le classifiche dei tempi visto che non sempre spiegano i valori in campo.

L’obiettivo è quello di concentrarsi sull’ottimizzazione della moto e le sensazioni sono estremamente positive come ha ribadito a it.motorsport.com: “Noi arriviamo da una situazione molto buona di fine stagione dell’anno scorso, non abbiamo dovuto fare dei cambiamenti importanti o prendere delle decisioni su pezzi importanti. Noi stiamo lavorando su alcuni dettagli, cercando sempre di migliorare, quindi la nostra situazione è abbastanza stabile e non abbiamo troppi punti interrogativi da risolvere“.

Il Dovi si proietta già verso il Mondiale: “Sono abbastanza tranquillo perché so che non bisogna dare tanta importanza ai tempi di questi test. Bisogna solo lavorare su quello che secondo noi è importante per vincere la gara ed è una cosa che probabilmente non si può vedere guardando i tempi dei test. Questo lo facciamo sia noi che altri piloti ed è per questo che credo che dai test non si riesca a vedere tutto. La situazione lampante è Valentino negli ultimi anni: dopo i test non si sapeva neanche se potesse stare nei primi cinque, poi si è sempre giocato la gara qui in Qatar. Abbiamo una situazione più stabile e questo è positivo, perché quest’anno abbiamo solamente due test invece che tre e questo fa una gran differenza. Questo non vuol dire che siamo a posto con quello che abbiamo e che secondo noi è sufficiente per vincere il campionato. Però stiamo lavorando sui dettagli e non è facile migliorare quando arrivi a questo punto“.

Il telaio portato a Sepang è per il momento stato accantonato: “Ci abbiamo pensato ed abbiamo deciso di non fare la comparazione in questo momento. Faremo altre prove più avanti in questo senso“.

Foto: Valerio Origo