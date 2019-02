MotoGP: presentata la nuova livrea della Ducati Pramac. Il disegno è stato curato dal Centro Stile Lamborghini

I test di Losail (Qatar) sono andati in archivio e l’esordio iridato della classe regina, sempre sul tracciato qatariano, è prossimo. Il via ufficiale sarà domenica 10 marzo ma Il tempo delle presentazioni in MotoGP ancora non era terminato, mancava l’ultimo pezzo del puzzle.

E’ stata la Ducati Pramac a chiudere il cerchio quest’oggi. La squadra diretta dal Team Principal Francesco Guidotti ha svelato una livrea rinnovata sulle proprie moto nel corso di un’edizione speciale di Sky Sport 24. Un vernissage sui generis in cui l’innovativo mix di colori è apparso fin da subito affascinante e ben curato nei dettagli. Un disegno, quello apparso sulle Rosse dell’australiano Jack Miller (che guiderà la versione 2019) e di Francesco “Pecco” Bagnaia (che sarà in sella alla versione 2018), curato dal Centro Stile Lamborghini e non è di certo casuale la presenza del logo del celebre marchio motoristico italiano a lati delle selle delle due Ducati.

“Quella che sta per cominciare sarà una delle stagioni più elettrizzanti per il nostro team. Miller e Bagnaia hanno dimostrato durante i test di avere tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. Il compito nostro sarà quello di lavorare al massimo delle nostre potenzialità per mettere i piloti nelle condizioni di poterci regalare grandi soddisfazioni. Il rapporto con Ducati ci ha aiutato a far crescere piloti come Iannone e Petrucci, abbiamo grandi speranze per il futuro. Bagnaia? Eravamo convinti della scelta di “Pecco”, ha già preso la situazione in mano, ha avuto subito la moto sotto controllo, questo può fare la differenza nella prima parte di stagione“, le dichiarazioni di Guidotti (fonte: Sky Sport).

Foto: profilo twitter Team Pramac Ducati