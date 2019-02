MotoGP, novità nel regolamento: debutta il “Long Lap Penalty”, il giro più lungo in caso di irregolarità

Arriva una novità importante nel regolamento della MotoGP: è stato infatti ufficialmente inserito il “Long Lap Penality”. Nel caso in cui un pilota commetta un’irregolarità, la Direzione Gara potrebbe decidere di fargli percorrere un giro più lungo del previsto: in un certo punto del tracciato, infatti, verrà inserito un tratto di asfalto aggiuntivo che verrà utilizzato per scontare la penalità. I centauri dovranno dunque macinare più metri del previsto perdendo del tempo: la nuova norma va a sostituire la vecchia regola che prevedeva di restituire la posizione in caso di sorpasso irregolare, il debutto dovrebbe avvenire in occasione del GP del Qatar che aprirà il Mondiale MotoGP.

Foto: Valerio Origo