MotoGP, Jorge Lorenzo: “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi”

Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione.

Il maiorchino, dopo l’esperienza in Ducati, ha scelto la via della sfida suprema: andare in Honda ed affrontare con spirito competitivo il campione del mondo in carica Marc Marquez, il riferimento di questa era della MotoGP. Ecco che, a margine di un evento organizzato da Europa Press, Jorge ha sottolineato le differenze sostanziali tra l’essere stato compagno di team di Rossi ed essere ora team-mate di Marquez: “La maggior parte dei piloti ha due personalità. Una nel circuito e l’altra fuori dal circuito, con gli amici e la famiglia. È un mondo pieno di conflitti. Le persone che non prendono parte alle competizioni, da fuori, non possono capire. Spero che Marquez non sia un compagno più complicato di Rossi. Ma la realtà è un’altra cosa. Contro Marc sarà più difficile a causa della sua velocità, aggressività, fame di vittorie, ha 26 anni, è il campione del mondo e conosce la moto meglio di me“.

Parole che fanno intuire un livello di difficoltà superiore rispetto al caso precedente con il centauro di Tavullia ma, Jorge, conscio del fatto suo, non si scompone: “Sfiderò un Marquez molto competitivo, ma in MotoGP tutto è possibile“.

Foto. Valerio Origo