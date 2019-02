MotoGP, il Mondiale sbarca in Indonesia! Una nuova gara in Asia dal 2021: si gira sull’Isola di Lombok

Il Mondiale MotoGP sbarcherà in Indonesia a partire dal 2021, la grande novità è stata ufficializzata oggi dalla Dorna che ha confermato che un Gran Premio si svolgerà su un tracciato cittadino realizzato sull’Isola di Lombok. Lo stesso circuito verrà utilizzato anche per il Mondiale Superbike. Il calendario del campionato iridato delle due ruote sarà così sempre più ricco, attualmente sono in programma 19 gare ma è già ufficiale che nel 2020 entrerà anche il GP della Finlandia: qualcuno rischia di uscire oppure si arriverà a una maxi stagione con ben 21 weekend in pista?

Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna: “Questo sarà un progetto davvero unico nel suo genere. Avremo un circuito cittadino che ospiterà le classi principali del motociclismo che avrà certamente un grande seguito. L’Indonesia è un mercato chiave per noi, che ha anche un numero di fan nella MotoGP davvero grande. Questo renderà l’atmosfera del GP davvero unica nel suo genere. Lombok ospiterà anche la World Superbike, aumentando così l’attrazione per i fan locali“.

Foto: Valerio Origo