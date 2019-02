MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non c’è da preoccuparsi. Siamo tutti vicini e si prospetta una prima gara iridata molto equilibrata”

Guardare la casella dei tempi dell’ultimo giorno dei test collettivi della MotoGP a Losail ed annotare che la Ducati di Andrea Dovizioso è quindicesima, porta a chiedersi che cosa sia accaduto di strano. In realtà, il team di Borgo Panigale ha dato priorità alla simulazione del passo gara e il forlivese, in questo caso, ha fatto un po’ fatica a trovare la giusta “intesa” con la GP19, patendo anche il forte vento che soprattutto in una fase ha sporcato la pista in maniera considerevole.

“Non è bello finire con questo feeling – le prime parole del “Dovi”, intervistato da Sky Sport – Oggi c’era tanto vento e non siamo riusciti a terminare il nostro programma. Tuttavia non ha senso preoccuparsi. E’ vero sono andati forte tutti ma noi non ci siamo tanto concentrati sul time-attack. Le condizioni non erano ottimali e abbiamo perso un po’ di tempo. Gli avversari? Penso che Alex Rins sia molto molto forte. Marc Marquez e Maverick Vinales sono piuttosto in forma e anche girando con Valentino Rossi ho visto che è veloce. Si prospetta una prima gara decisamente interessante ed equilibrata”, la chiosa di Andrea, proiettato al primo round iridato che si disputerà proprio su questo circuito in notturna il 10 marzo.

Foto: Valerio Origo