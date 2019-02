Motocross, Mondiale 2019: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti della MX2. Tutti i piloti e le squadre

Dopo la lunga pausa invernale, è finalmente arrivato il momento di accendere i motori per la partenza del Mondiale Motocross 2019. Si parte nel fine settimana con la prima tappa stagionale in quel di Nequen, in Argentina, con lo svolgimento delle prime due manche di gara dell’annata 2019. Nella classe MX2 si riapre la lotta per il titolo iridato, con lo spagnolo Jorge Prado che proverà a difendere il titolo iridato ottenuto nel 2018 dopo un duello molto acceso con il lettone Pauls Jonass (quest’anno impegnato nella classe regina MXGP).

Numerosi i pretendenti alla vittoria finale e ai vari successi di tappa, tra cui il danese Thomas Kjaer Olsen (Husqvarna), il britannico Ben Watson (Yamaha), l’olandese Calvin Vlaanderen (Honda) ed il tedesco Henry Jacobi (Kawasaki). L’Italia sarà rappresentata da Morgan Lesiardo e Michele Cervellin, con quest’ultimo che proverà ad inserirsi con continuità nelle posizioni di vertice con la sua Yamaha dopo una buona stagione chiusa al 7° posto nella generale. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti al Mondiale MX2 2019.

ELENCO PARTECIPANTI MONDIALE MX2 2019

Foto: Valerio Origo