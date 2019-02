Milan-Cagliari oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Domenica 10 febbraio alle ore 20.30 andrà in scena allo Stadio San Siro di Milano il match valido per la 23esima giornata del campionato di calcio di Serie A tra Milan e Cagliari. Al “Meazza” gli uomini di Rino Gattuso andranno a caccia dei tre punti per continuare la loro rincorsa alla zona Champions League e centrare l’obiettivo stagionale. Sulla sponda sarda, il target è quello di uscire dal rettangolo verde meneghino con un risultato positivo e mettere fieno in cascina nella lotta per la salvezza. Un match che, sulla carta, dovrebbe essere favorevole ai padroni di casa. Gattuso, con l’arrivo del polacco Piatek, sembra aver trovato un equilibrio e per questa partita potrà contare anche sul ritorno di uno degli infortunati di lungo corso ovvero l’argentino Biglia.

Un recupero importante quello del centrocampista sudamericano, capace di dettare i tempi come pochi. Osservato speciale sarà anche il centrocampista brasiliano Paquetà che, nella posizione da mezzala, sembra essersi integrato alla grande nel contesto del nostro campionato. Tra le fila dei rossoblu, Maran avrà nuovamente a disposizione Barella ma dovrà fare a meno di Thereau e soprattutto di Birsa, assenza questa pesante nello scacchiere sardo. Potremmo dunque vedere il citato Barella nelle vesti del trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Joao Pedro e da Pavoletti.

Milan-Cagliari oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Milan-Cagliari si giocherà allo stadio San Siro di Milano domenica 10 febbraio alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite). Per tutti gli appassionati Sky sarà possibile vedere Milan-Cagliari in diretta streaming su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go.

Domenica 10 febbraio

ore 20.30 Milan – Cagliari

Milan-Cagliari: le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

