Lotta, i convocati dell’Italia per le Ranking Series della greco-romana in Ungheria. Le donne fanno tappa in Germania

Fine settimana denso di impegni per la lotta italiana: gli azzurri della greco-romana saranno impegnati a Gyor, in Ungheria, nelle Ranking Series, che mettono in palio punti pesanti per la classifica mondiale. Saranno sette gli azzurri impegnati, tra i quali spiccano i nomi di Mirco Minguzzi, fratello minore di Andrea, campione olimpico a Pechino 2008, e di Daigoro Timoncini, il quale tenta la qualifica alla quarta edizione dei Giochi Olimpici.

Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati: Jacopo Sandron (60 kg), Ignazio Sanfilippo (67 kg), Riccardo Vito Abbrescia (77 kg), Fabio Parisi (87 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Daigoro Timoncini (97 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg). Al sito federale ha parlato Lucio Caneva: “La competizione è tra le più importanti al mondo, questo circuito internazionale mette in palio punti significativi per il ranking mondiale. Ci saranno i migliori atleti di oggi e sarà un duro banco di prova per i ragazzi, soprattutto in vista degli Europei di Aprile a Bucarest“.

Per quanto riguarda la lotta femminile, le azzurre si recheranno invece a Dormagen, in Germania, dove è in programma un Gran Prix. Le sette atlete convocate sono: Emanuela Liuzzi (50 kg), Francesca Indelicato (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Aurora Campagna (62 kg), Sara Da Col (65 kg), Dalma Caneva (68 kg), Enrica Rinaldi (76 kg).

Sempre al sito federale Caneva ha riferito in merito all’impegno delle ragazze: “Si tratta di una gara difficile, ma è importante partecipare anche come preparazione alla tappa di Ranking Series in Bulgaria, il Torneo Dan Kolov dal 28 febbraio al 3 marzo, al quale parteciperanno anche i liberisti“.

Foto: FIJLKAM