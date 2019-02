Lotta greco-romana, Hungarian Grand Prix 2019: Nikoloz Kakhelashvili è terzo a Gyor nei -97 kg

Si è disputata oggi la prima giornata di gare a Gyor (Ungheria) dell’Hungarian Grand Prix 2019, tappa delle Ranking Series per la lotta greco-romana. Nel day-1 sono stati assegnati i primi cinque titoli nelle categorie 55, 63, 72, 82 e 97 kg, con l’Italia che è riuscita a salire sul podio con Nikoloz Kakhelashvili.

L’italo-georgiano si è reso protagonista di un bellissimo percorso nel tabellone dei -97 kg in cui ha esordito con la schiacciante vittoria per superiorità tecnica (sul 9-1) sullo slovacco Tamas Soos per poi avere la meglio con lo score di 4-0 sul bielorusso Siarhei Staradub. Ai quarti di finale Kakhelashvili si è imposto per 4-0 contro l’ucraino Yevhenii Saveta ma si è successivamente dovuto arrendere in semifinale al turco Fatih Baskoy con il punteggio finale di 3-3, ma con l’ultimo decisivo punto messo a segno dal bronzo europeo under 23 in carica. Il 23enne azzurro si è riscattato prontamente conquistando la terza piazza conclusiva nel torneo grazie alla schiacciante vittoria per superiorità tecnica portata a casa con lo svedese Pontus Johan Lund sul punteggio di 10-0.

Nella stessa categoria era impegnato anche il secondo azzurro in gara quest’oggi, Daigoro Timoncini (reduce dal 13° titolo italiano della carriera), il quale non è riuscito a superare il primo turno avendo la peggio contro l’ucraino Saveta (successivamente eliminato da Kakhelashvili) per 2-1. La vittoria conclusiva nei -97 kg è andata allo statunitense Tracy Gangelo Hancock, il quale ha prevalso sul turco Baskoy grazie all’ultimo atterramento valevole per il pareggio a quota 3 e decisivo per il verdetto finale. Nelle altre categorie si sono imposti l’uzbeko Ilkhom Bakhromov (55 kg), il giapponese Shinobu Ota (63 kg) ed i georgiani Shmagi Bolkvadze (72 kg) e Gela Bolkvadze (82 kg).

Foto: Pagina Facebook Nikoloz Kakhelashvili