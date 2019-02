Lotta femminile, due podi per le azzurre nel Gran Prix di Dormagen: buon test verso le Ranking Series in Bulgaria

Due podi per la lotta femminile italian nel Gran Prix di Dormagen, arrivati grazie ai terzi posti di Emanuela Liuzzi nella categoria -50 kg e Francesca Indelicato nei -57 kg. Purtroppo non sono riuscite ad imitarle le altre azzurre in gara nella manifestazione teutonica, che ha fatto da preludio alle Ranking Series previste in Bulgaria nel prossimo fine settimana.

Al sito federale ha commentato l’esito della rassegna il Team Manager Lucio Caneva: “Si trattava di una gara di preparazione per la prossima tappa di Ranking Series femminile, che vedrà impegnati anche gli azzurri dello stile libero. Il Torneo Dan Kolov del prossimo fine settimana in Bulgaria sarà il vero test“.

Nello scorso fine settimana sono scesi sulle materassine anche gli uomini della lotta greco-romana, impegnati nelle Ranking Series in Ungheria, per la precisione a Gyor. Terzo posto e punti importanti per Nikoloz Kakhelashvili nei -97 kg, mentre ha perso la finale per il gradino più basso del podio e si è accontentato del quinto posto Fabio Parisi nella categoria -87 kg.

Eliminati nei primi turni tutti gli altri azzurri impegnati. Sempre al sito federale ha dichiarato Lucio Caneva: “Una buona prova dei ragazzi che hanno confermato il grande equilibrio in campo internazionale. Per i giovani è stata un’esperienza che arricchirà il loro bagaglio“.

Foto: Profilo Facebook Francesca Indelicato