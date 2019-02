Lotta greco-romana, Grand Prix Zagreb Open 2019: terzo posto per Ignazio Sanfilippo in Croazia

Si è concluso il Grand Prix Zagreb Open 2019 di lotta greco-romana, prima tappa del circuito Ranking Series: in Croazia erano in palio punti importanti per il ranking mondiale, per scalare la graduatoria in vista dei Campionati Mondiali in Kazakistan, validi per la qualificazione a Tokyo 2020.

Nei -67 kg Ignazio Sanfilippo si classifica terzo: l’azzurro perde agli ottavi contro il romeno Mihai Radu Mihut per 4-1, ma l’atleta dell’Est arriva in finale e il nostro portacolori accede ai ripescaggi. Sanfilippo supera due croati, prima Luka Malobabic e poi nella finale per il terzo posto Danijel Janecic.

Nei -60 kg Jacopo Sandron, dopo aver superato il turno di qualificazione battendo il bulgaro Avgustin Boyanov Spasov per 10-8, si ferma agli ottavi contro il magiaro Erik Torba, che si impone con un netto 6-0. Nei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia esce di scena nel medesimo turno sconfitto dallo statunitense Kamal Ameer Bey per 7-3.

Nei -87 kg Mirco Minguzzi viene eliminato nelle qualificazioni per mano dell’iberico Pedro Jacinto Garcia Perez, mentre nella stessa categoria Fabio Parisi out agli ottavi, sconfitto dal croato Ivan Huklek. Infine nei -97kg Daigoro Timoncini viene estromesso agli ottavi di finale dal turco Abdul Kadir Cebi.

Foto: Claudio Bosco LPS